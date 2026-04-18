Numerology: अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, इज्जत, शोहरत जीवन में नहीं रहती किसी चीज की कमी

मूलांक 6 वालों के लिए उपाय और सलाह

मूलांक 6 वाले लोग शुक्र देव की कृपा से जीवन में आकर्षण, सम्मान, सुख और सफलता का भरपूर आनंद लेते हैं। अगर आप इन तारीखों में से किसी एक पर जन्मे हैं, तो अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। शुक्रवार को सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें। सफेद मिठाई या दूध का दान करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।