Numerology: मूलांक 3 वालों को इन लोगों से रहना चाहिए दूर, इस उपाय से बनते हैं बिगड़े काम

Numerology Number 3: मूलांक 3 वालों की किस्मत खुद गुरु लिखते है। हालांकि कुछ चीजों का ध्यान रखने से मूलांक 3 वालों की जिंदगी स्मूदली चल सकती है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस मूलांक के लोगों को किन लोगों से दूर रहना चाहिए?

Garima SinghTue, 25 Nov 2025 01:33 PM
ऐसे होते हैं मूलांक 3 वालो लोग

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से आप किसी भी इंसान की बर्थडेट से उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। दरअसल मूलांक किसी भी इंसान की बर्थडेट का योग कहलाता है। अगर किसी की बर्थडेट 21 है तो उसका मूलांक (2+1) 3 होगा। आज बात भी हम मूलांक 3 वालों की करने वाले हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि मूलांक 3 वालों को किन लोगों से दूर रहना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इनकी सबसे बड़ी कमी और मजबूती क्या है। इसके अलावा एक आसान से उपाय के बारे में भी समझेंगे।

किसका होता है मूलांक 3?

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों को मूलांक 3 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी गुरु यानी बृहस्पति (Jupiter) होता है। ऐसे में इनकी जिंदगी पर गुरु का प्रभाव बहुत दिखता है।

मूलांक 3 वालों की सबसे बड़ी कमी

मूलांक 3 वालों की सबसे बड़ी कमी उनकी जिद होती है। अपने उग्र व्यवहार के चलते मूलांक 3 के जातक कई बार बनते-बनते काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे में ये अपने स्वभाव की वजह से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। इनकी एक और कमी है और वो है इनका ईगो। मूलांक 3 वालों को अपनी इन चीजों पर काम करना चाहिए।

मूलांक 3 वालों की मजबूती

स्वामी ग्रह गुरु होने के नाते मूलांक 3 वाले समझदार बहुत होते हैं। इन्हें लोगों के बीच काफी मान-सम्मान मिलता है। वहीं ये दूसरों को सलाह देने में बहुत अच्छे होते हैं।

मूलांक 3 वालों को इनसे रहना चाहिए दूर

न्यूमेरेलॉजी में हर एक मूलांक के विरोधी के बारे में भी बताया गया है। बता दें कि मूलांक 3 वालों को भी कुछ मूलांक के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। इस लिस्ट में मूलांक 6 और 8 आते हैं। मूलांक 3 वालों को तो इनसे भूलकर शादी नहीं करनी चाहिए।

मूलांक 3 वालों के लिए उपाय

मूलांक 3 वालों को एक आसान सा उपाय जरूर करना चाहिए। अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मूलांक 3 वालों को नहाने के बाद पूजा के दौरान माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे इनका मन भी शांत रहेगा और सारी चीजें ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएगी।

मूलांक 3 का लकी नंबर और रंग

मूलांक 3 वालों का लकी रंग पीला, बैंगनी और नारंगी रंग है। वहीं नंबर की बात की जाए तो मूलांक 3 वालों के लिए सबसे अच्छा नंबर 3, 6 और 9 होता है।

