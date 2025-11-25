Numerology: मूलांक 3 वालों को इन लोगों से रहना चाहिए दूर, इस उपाय से बनते हैं बिगड़े काम

ऐसे होते हैं मूलांक 3 वालो लोग

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से आप किसी भी इंसान की बर्थडेट से उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। दरअसल मूलांक किसी भी इंसान की बर्थडेट का योग कहलाता है। अगर किसी की बर्थडेट 21 है तो उसका मूलांक (2+1) 3 होगा। आज बात भी हम मूलांक 3 वालों की करने वाले हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि मूलांक 3 वालों को किन लोगों से दूर रहना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इनकी सबसे बड़ी कमी और मजबूती क्या है। इसके अलावा एक आसान से उपाय के बारे में भी समझेंगे।