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Numerology: मूलांक के अनुसार कैसा हो फोन का वॉलपेपर, जानें आपके लिए लकी है कौन सी तस्वीर?

Numerology Lucky Phone Wallpaper: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार आपके मूलांक के लिए कौन सा फोन वॉलपेपर शुभ होगा? जानें मूलांक 1 से 9 तक के लिए ऐसी लकी तस्वीरें जो जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकती हैं। 

Garima SinghMay 24, 2026 08:17 pm IST
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मूलांक के अनुसार फोन का वॉलपेपर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हर मूलांक के लिए कुछ वॉलपेपर शुभ माने जाते हैं। सही वॉलपेपर लगाने से जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ती है और फिर अच्छा बदलाव होना शुरू होते हैं। आज जानिए आपके मूलांक के लिए कौन सा वॉलपेपर आपके फोन के लिए लकी होगा?

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मूलांक 1 का फोन वॉलपेपर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वालों को हमेशा उगते हुए सूरज का वॉलपेपर लगाना चाहिए। इससे अच्छी ऊर्जा मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा।

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मूलांक 2 का फोन वॉलपेपर

मूलांंक 2 वालों को चांद या फिर किसी झील का वॉलपेपर लगाना चाहिए। इससे भावानात्मक रूप से अच्छा बैलेंस मिलता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा।

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मूलांक 3 का फोन वॉलपेपर

मूलांक वालों को मंदिर के शिखर या फिर पीले रंग के फूलों वाला वॉलपेपर लगाना चाहिए। इससे पॉजिविटी बढ़ती है। अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा।

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मूलांक 4 का फोन वॉलपेपर

मूलांक 4 वालों के लिए हरे-भरे पेड़ या फिर किसी हरे ग्राउंड वाला वॉलपेपर लगाना सही होगा। इससे मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपका जन्म 4, 13 या फिर 22 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा।

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मूलांक 5 का फोन वॉलपेपर

मूलांक 5 वालों के लिए खुला आसमान या फिर उड़ती हुई चिड़ियों का वॉलपेपर लगाना अच्छा होगा। इससे नए मौके मिलने के चांस बढ़ते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा।

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मूलांक 6 का फोन वॉलपेपर

मूलांक 6 वालों को फूलों की तस्वीर वाला वॉलपेपर लगाना चाहिए। इससे रिश्ते सही ट्रैक पर चलते हैं और मन खुश रहता है। अगर आपका जन्म 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा।

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मूलांक 7 का फोन वॉलपेपर

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 वालों को नदीं, झरने और पहाड़ वाला वॉलपेपर लगाना चाहिए। इससे मन शांत रहेगा और सोच भी काफी हद तक पॉजिटिव होगी। अगर आपका जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख हो हुआ है तो आपका मूलांक 7 है।

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मूलांक 8 का फोन वॉलपेपर

मूलांक 8 वालों को वॉलपेपर पर नेचर की तस्वीरें लगानी चाहिए। अगर किसी पहाड़ का वॉलपेपर लगाया जाए तो और भी अच्छा होगा। इससे मजबूती मिलती है और धैर्य आता है। अगर आपका जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 होगा।

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मूलांक 9 का फोन वॉलपेपर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों के लिए सूर्य, लाल रंग या फिर भगवान हनुमान से जुड़ी तस्वीर का चित्र वॉलपेपर के रूप में लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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