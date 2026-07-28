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Vastu Tips: घर के नॉर्थ-ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी 5 चीजें नहीं होनी चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के नॉर्थ-ईस्ट डायरेक्शन में कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए। जानिए ये 5 चीजें कौन सी हैं?

Garima SinghJul 28, 2026 04:03 pm IST
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नॉर्थ-ईस्ट दिशा में क्या ना रखें?

घर की नॉर्थ-ईस्ट यानी उत्तर-पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र की दुनिया में इस दिशा को सबसे ज्यादा पवित्र, एनर्जेटिक और पॉजिटिव माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिशा में देवी-देवताओं का वास होता है। ऐसे में इस दिशा को साफ और खुला-खुला रखना चाहिए। जानिए इस दिशा में कौन सी चीजें रखने से हमें बचना चाहिए?

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डस्टबिन, झाड़ू या फिर पोछा

घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में कभी भी इन चीजों को ना रखें। ईशान कोण में इन्हें रखने से माना जाता है कि घर में बरकत नहीं आती है और ऊपर से पैसों की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। ऐसे में परिवार के सदस्यों का मन शांत नहीं रहता है।

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भारी फर्नीचर

वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में कभी भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। यहां पर कभी भी कोई अलमानी या फिर लोहे का या फिर वजन वाला सामान ना रखें। माना जाता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। ऐसे में तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। वहीं मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है।

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वॉशरूम

घर के नॉर्थ-ईस्ट डायरेक्शन में शौचालय बनवाने से वास्तु दोष लगता है। मान्यता है कि इससे पूरे घर का वास्तु बदलता है। वहीं परिवार के सदस्य भी हमेशा बीमार रहने लगते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है।

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शू-रैक

घर के नॉर्थ-ईस्ट वाले डायरेक्शन में कभी भी जूते-चप्पल या फिर शू-रैक ना रखें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इससे मान-सम्मान में बाधा आती है।

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किचन

घर का ईशान कोण जल तत्व से संबंधित होता है। वहीं किचन का संबंध अग्नि तत्व से है। ऐसे में यहां पर किचन तो भूलकर भी नहीं बनवाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में खूब कलेश होते हैं। वहीं पाचन संबंधी दिक्कत भी खूब होती है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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