Vastu Tips: घर के नॉर्थ-ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी 5 चीजें नहीं होनी चाहिए?

नॉर्थ-ईस्ट दिशा में क्या ना रखें?

घर की नॉर्थ-ईस्ट यानी उत्तर-पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र की दुनिया में इस दिशा को सबसे ज्यादा पवित्र, एनर्जेटिक और पॉजिटिव माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिशा में देवी-देवताओं का वास होता है। ऐसे में इस दिशा को साफ और खुला-खुला रखना चाहिए। जानिए इस दिशा में कौन सी चीजें रखने से हमें बचना चाहिए?