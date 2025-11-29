सोना को पैरों में पहनने से नाराज होते हैं ये ग्रह, बढ़ जाती हैं परेशानियां

सोना सूर्य का धातु है। सूर्य सम्मान, पिता, आत्मा और नेतृत्व का कारक है। जब आप सोने को पैरों में पहनते हैं तो सूर्य का अपमान होता है। इसके कारण नौकरी-बिजनेस में रुकावट, पिता से झगड़ा, मान-सम्मान में कमी, आंखों की रोशनी कम होना और सरकारी काम अटकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई लड़कियों की शादी में देरी भी इसी वजह से होती है।
गुरु (बृहस्पति) को सोना बहुत प्रिय है, लेकिन पैर में सोना पहनने से गुरु कमजोर होते हैं। इसके कारण विवाह में देरी, संतान सुख में बाधा, पढ़ाई-करियर में रुकावट, पति-पत्नी में कलह और धन का अपव्यय जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में गुरु पहले से कमजोर हो, तो सोने की बिछिया या पायल पहनना जहर समान है।
पैर में सिर्फ चांदी पहनना शुभ है। क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है और पैर नीच अंग होने से चंद्रमा को कोई आपत्ति नहीं। चांदी की पायल-बिछिया पहनने से मन शांत रहता है, सुंदरता बढ़ती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चांदी की बिछिया तो विवाहित महिलाओं के लिए अनिवार्य मानी गई है।
अगर आप अभी तक सोने की बिछिया-पायल पहन रही हैं, तो तुरंत उतार दें। उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें या मंदिर में दान कर दें। फिर रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' 108 बार जपें। गुरुवार को गुरु को पीली वस्तु दान करें। 43 दिन में सूर्य-गुरु शांत हो जाएंगे।
शास्त्रों में लिखा है – विवाहित महिलाएं पैर में चांदी की बिछिया जरूर पहनें। सोने की बिछिया पहनने से सूर्य कमजोर होने से पति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ससुराल में सम्मान कम होता है और वैवाहिक सुख में कमी आती है।
पैर में कभी भी सोना, पीतल-कांसा, लोहा या प्लास्टिक से बने पायल या बिछिया ना पहनें। इससे सूर्य और गुरु ग्रह नाराज होते हैं। सिर्फ चांदी या चांदी में जड़ित मोती-मूंगा ही पहनें।
अगर आपके या घर की किसी महिला के पैर में सोने की बिछिया-पायल है तो आज ही उतार दें। चांदी की पहनें और सूर्य-गुरु को मजबूत करें। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।