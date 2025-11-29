सोना को पैरों में पहनने से नाराज होते हैं ये ग्रह, बढ़ जाती हैं परेशानियां

सूर्य क्यों होते हैं क्रोधित?

सोना सूर्य का धातु है। सूर्य सम्मान, पिता, आत्मा और नेतृत्व का कारक है। जब आप सोने को पैरों में पहनते हैं तो सूर्य का अपमान होता है। इसके कारण नौकरी-बिजनेस में रुकावट, पिता से झगड़ा, मान-सम्मान में कमी, आंखों की रोशनी कम होना और सरकारी काम अटकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई लड़कियों की शादी में देरी भी इसी वजह से होती है।