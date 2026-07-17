गलती से भी ना उठाएं रास्ते में पड़ी ये 5 चीजें, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

रास्ते में गिरी हुई किसी भी चीज को उठाकर घर ले आने से बचना चाहिए। इससे आपके घर और जीवन प्रभावित हो सकता है। इनमें नकारात्मक ऊर्जा या किसी के दुर्भाग्य का प्रभाव हो सकता है, जो आपके जीवन को तबाह कर सकता है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।
वास्तु शास्त्र कहता है कि सड़क सार्वजनिक जगह है, जहां विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं बहती रहती हैं। यहां पड़ी कोई भी वस्तु किसी की पूजा, उपाय या नकारात्मक भावना से जुड़ी हो सकती है। इन्हें उठाने से वह ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति प्रभावित होती है। इसलिए बिना सोचे-समझे कुछ भी उठाने से बचना चाहिए।
सड़क पर नारियल, नींबू, लाल कपड़ा, सिंदूर, फूल, लौंग या इलायची जैसी पूजा की वस्तुएं पड़ी दिखें, तो उन्हें बिल्कुल ना छुएं। ये अक्सर किसी विशेष पूजा या टोटके का हिस्सा होती हैं। इन्हें घर लाने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है और परिवार में अशांति आ सकती है।
टूटी चूड़ी, कंगन, पायल या अंगूठी जैसी चीजें सड़क पर पड़ी दिखें तो उन्हें छोड़ दें। वास्तु के अनुसार, टूटे गहने किसी व्यक्ति के दुर्भाग्य या नकारात्मक स्थिति का प्रतीक हो सकते हैं। इन्हें घर लाने से परिवार में कलह, स्वास्थ्य समस्या या आर्थिक हानि हो सकती है।
काला धागा, ताबीज या कोई बंधा हुआ रक्षा सूत्र सड़क पर पड़ा मिले, तो उसे हाथ ना लगाएं। ये वस्तुएं किसी सुरक्षा उपाय या नकारात्मक शक्ति से जुड़ी हो सकती हैं। इन्हें उठाने से घर में अशुभ ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
चौराहे पर नींबू-मिर्च, दीपक, सिक्के या अनाज रखा दिखे, तो उसे छेड़ना भी नहीं चाहिए। चौराहे को शक्तिशाली स्थान माना जाता है, जहां ऊर्जाएं तेजी से घूमती हैं। ऐसी चीजों को उठाने से वास्तु दोष लग सकता है और घर में बार-बार परेशानी आने लगती है।
सड़क पर पड़े सिक्के या नोट कई लोग भाग्यशाली मानकर उठा लेते हैं, लेकिन बड़ी राशि या संदिग्ध स्थिति में इन्हें छूने से बचना चाहिए। ये किसी के टोटके या नकारात्मक प्रयोग का हिस्सा हो सकते हैं।
यदि अनजाने में कोई ऐसी वस्तु उठा लिया है, तो उसे घर के अंदर ना लाएं। बाहर ही किसी पेड़ के नीचे या बहते पानी में छोड़ दें। घर आने पर स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है।
रास्ते में पड़ी चीजों को उठाने से पहले सोचें कि क्या यह जरूरी है। सावधानी और सतर्कता से चलने पर अनजाने जोखिमों से बचा जा सकता है। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करके हम अपने घर को नकारात्मकता से बचा सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।