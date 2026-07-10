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घर की छत पर इस दिशा में भूलकर भी ना रखें पानी की टंकी, बढ़ सकता है वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र में घर की हर छोटी-बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। पानी की टंकी भी इसी नियम से बाहर नहीं है। कई लोग छत पर टंकी लगवाते समय सिर्फ मजबूती और जगह का ध्यान रखते हैं, लेकिन दिशा का ध्यान नहीं देते हैं। वास्तु के अनुसार, गलत दिशा में टंकी लगने से आर्थिक परेशानी और घर में अशांति बढ़ सकती है।

Navaneet RathaurJul 10, 2026 05:53 pm IST
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वास्तु में पानी की टंकी का महत्व

पानी घर की समृद्धि और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत संवेदनशील माना गया है। अगर टंकी सही जगह पर है, तो घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। लेकिन गलत दिशा में होने पर पानी की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, जिससे धन का रिसाव, स्वास्थ्य की समस्या और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए टंकी लगवाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

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ईशान कोण में टंकी रखने के नुकसान

उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पूजा स्थल और शांति का स्थान है। यहां पानी की टंकी लगाना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और आर्थिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। ईशान कोण में टंकी होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है और शांति भंग होती है।

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अग्नि कोण में टंकी का दुष्प्रभाव

दक्षिण-पूर्व दिशा अग्नि तत्व की दिशा है। यहां पानी की टंकी लगाना अग्नि और जल के संघर्ष को बढ़ाता है। इससे घर में आर्थिक नुकसान, झगड़े और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वास्तु विशेषज्ञ इस दिशा को टंकी के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त मानते हैं।

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दक्षिण-पश्चिम दिशा सबसे शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पानी की टंकी के लिए दक्षिण-पश्चिम यानी नैऋत्य कोण सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में टंकी लगाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उन्नति होती है और परिवार को स्थिरता मिलती है। इस दिशा में टंकी लगाते समय यह ध्यान रखें कि टंकी की दीवार आसपास की दीवारों से थोड़ी ऊंची हो।

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अन्य दिशाओं में टंकी रखने के नियम

अगर दक्षिण-पश्चिम संभव ना हो, तो पश्चिम या दक्षिण दिशा में टंकी रखी जा सकती है। इन दिशाओं में टंकी लगाने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा में कभी भी टंकी ना रखें। टंकी को सीढ़ियों के नीचे या मुख्य द्वार के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए।

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गलत दिशा में टंकी होने पर उपाय

अगर टंकी पहले से गलत दिशा में लगी है और उसे हटाना संभव नहीं है, तो चिंता ना करें। टंकी को सफेद रंग से रंग दें। सफेद रंग नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। टंकी के चारों ओर पीतल की छोटी पट्टी या यंत्र भी लगाया जा सकता है। नियमित सफाई और सही रखरखाव से भी दोष का असर कम होता है।

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टंकी के रखरखाव और सही रंग

टंकी को हमेशा साफ रखें। महीने में कम से कम एक बार उसे अच्छे से साफ करवाएं। ढक्कन टूटा हो, तो तुरंत बदलें। टंकी के लिए सफेद, हल्का ग्रे या पीला रंग सबसे अच्छा माना जाता है। लाल, नारंगी या हरा रंग टंकी पर इस्तेमाल करने से बचें।

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टंकी की सही दिशा से फायदे

सही दिशा में पानी की टंकी लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। परिवार में कलह कम होता है और उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं। वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन सुखमय बनता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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टंकी की सही दिशा से फायदे

सही दिशा में पानी की टंकी लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। परिवार में कलह कम होता है और उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं। वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन सुखमय बनता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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