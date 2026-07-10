घर की छत पर इस दिशा में भूलकर भी ना रखें पानी की टंकी, बढ़ सकता है वास्तु दोष

टंकी की सही दिशा से फायदे

सही दिशा में पानी की टंकी लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। परिवार में कलह कम होता है और उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं। वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन सुखमय बनता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।