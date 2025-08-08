never keep these 5 idols in home temple otherwise negativity increase घर के मंदिर में गलती से ना रखें ये 5 तरह की मुर्तियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां
घर के मंदिर में गलती से ना रखें ये 5 तरह की मुर्तियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां

घर का मंदिर आस्था के लिहाज से ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि इस पवित्र से स्थान से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, मंदिर में रखी मूर्तियां और उनकी स्थिति घर के माहौल को प्रभावित करती हैं। बता दें कि मंदिर में कुछ गलत मूर्तियां रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

Navaneet RathaurFri, 8 Aug 2025 10:57 PM
वास्तु शास्त्र

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूजा स्थान पर गलत तरीके से मूर्तियां रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे परिवार में तनाव, आर्थिक परेशानियां और अशांति हो सकती है। आज हम आपको 5 ऐसी मूर्तियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें घर पर गलती से नहीं रखना चाहिए।

टूटी-फूटी या क्षतिग्रस्त मूर्तियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मंदिर में टूटी-फूटी या क्षतिग्रस्त मूर्तियां रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और परिवार में अशांति पैदा कर सकती हैं। यदि कोई मूर्ति टूट जाए, तो उसे तुरंत मंदिर से हटाकर बहते पानी में विसर्जित करें।

युद्ध या क्रोधित रूप वाली मूर्तियां

वास्तु शास्त्र में युद्धरत या क्रोधित रूप वाली मूर्तियां, जैसे काली माता का उग्र रूप या भगवान परशुराम का क्रोधित रूप, घर के मंदिर में रखना अनुशंसित नहीं है। ये मूर्तियां तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो घर के शांत माहौल के लिए उपयुक्त नहीं होती। घर में हमेशा शांत और सौम्य रूप वाली मूर्तियां रखें।

एक ही देवता की कई मूर्तियां

वास्तु के अनुसार, मंदिर में एक ही देवता की कई मूर्तियां या तस्वीरें रखना अशुभ होता है। उदाहरण के लिए, एक से अधिक गणेश जी या शिवलिंग की मूर्तियां रखने से ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। यह परिवार में भ्रम और तनाव को बढ़ा सकता है।

नटराज की मूर्ति

भगवान शिव का नटराज रूप, जो तांडव नृत्य का प्रतीक है, अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसे घर के मंदिर में रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो घर के लिए भारी हो सकती है। घर में हमेशा शिवलिंग या शांत शिव मूर्ति रखें।

शनिदेव की मूर्ति

शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर को घर के मंदिर में रखना वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता। शनिदेव की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है और इसे घर में रखने से परिवार पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। शनिदेव की पूजा मंदिरों में या विशेष शनिवार को करें।

मंदिर में मूर्तियों की सही देखभाल

वास्तु शास्त्र में मंदिर की स्वच्छता और मूर्तियों की देखभाल पर विशेष जोर दिया जाता है। मूर्तियों को नियमित रूप से साफ करें और उन्हें उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में रखें। घर के मंदिर में सही मूर्तियां रखना सुख और शांति के लिए जरूरी है।

