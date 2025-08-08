घर के मंदिर में गलती से ना रखें ये 5 तरह की मुर्तियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां

युद्ध या क्रोधित रूप वाली मूर्तियां

वास्तु शास्त्र में युद्धरत या क्रोधित रूप वाली मूर्तियां, जैसे काली माता का उग्र रूप या भगवान परशुराम का क्रोधित रूप, घर के मंदिर में रखना अनुशंसित नहीं है। ये मूर्तियां तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो घर के शांत माहौल के लिए उपयुक्त नहीं होती। घर में हमेशा शांत और सौम्य रूप वाली मूर्तियां रखें।