रत्नशास्त्र: गलत रत्न फायदे की जगह करा देगा भारी नुकसान! नीलम, पन्ना, पुखराज पहनने से पहले जान लें ये बातें

रत्न ग्रहों की शक्ति को प्रभावित करते हैं। अगर गलत रत्न चुना जाए, तो कुंडली में पहले से मौजूद दोष और बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना बेहद जरूरी है। आज हम आपको सही रत्न के चुनाव से लेकर धारण करने के नियमों के बारे में बताएंगे।
रत्न पहनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वह आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार हो। कई लोग बाजार से आकर्षक रत्न देखकर तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन यह गलती महंगी पड़ सकती है। ज्योतिषी जन्म कुंडली देखकर बताते हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है और कितने रत्ती का होना चाहिए। बिना सलाह के रत्न पहनने से ग्रहों में विरोध पैदा हो सकता है और समस्याएं बढ़ सकती हैं।
नीलम शनि ग्रह का रत्न है। इसे बिना सोचे-समझे पहनना बहुत खतरनाक हो सकता है। नीलम को हमेशा चांदी में जड़वाकर छोटी उंगली में पहनना चाहिए। इसे माणिक्य, मोती या मूंगा के साथ कभी ना पहनें, क्योंकि ये शनि के शत्रु ग्रह हैं। नीलम पहनने के बाद इसे बार-बार उतारना भी नहीं चाहिए। गलत समय या गलत व्यक्ति के लिए नीलम पहनने से आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। इसे चांदी में बनवाकर छोटी उंगली में पहनना चाहिए। पन्ना को कभी भी पुखराज, मूंगा और मोती के साथ ना पहनें। गलत धातु या गलत उंगली में पहनने से बुद्धि प्रभावित होती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिषी से जरूर पूछें कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। गलत तरीके से पहनने पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है।
पुखराज पहनने की सही विधि पुखराज बृहस्पति का रत्न है। इसे तर्जनी उंगली में सोने में जड़वाकर पहनना चाहिए। पुखराज को कभी भी बिना शुद्ध किए ना पहनें। इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करके ही धारण करें। पुखराज को पन्ना या मोती के साथ ना पहनें। गलत दिन या गलत तरीके से पहनने से बृहस्पति का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है, जिससे शिक्षा, संतान और धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।
खंडित, चटके या टूटे रत्न नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होते हैं। ऐसे रत्न पहनने से ग्रहों की शुभता के बजाय अशुभ प्रभाव बढ़ता है। नकली रत्न भी हानि पहुंचा सकते हैं। रत्न की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच करवाकर ही पहनें। खंडित रत्न को बहते पानी में विसर्जित कर दें या ज्योतिषी की सलाह से नष्ट करें।
रत्न पहनने से पहले उसे शुद्ध करना जरूरी है। सही धातु, सही उंगली और सही दिन पर ही रत्न धारण करें। एक बार पहनने के बाद रत्न को बार-बार उतारना नहीं चाहिए। रत्नों को आपस में शत्रुता के अनुसार मिलाकर नहीं पहनना चाहिए। सही तरीके से पहने गए रत्न व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
रत्नों की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन गलत चुनाव नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा अपनी कुंडली के अनुसार रत्न चुनें और ज्योतिषीय नियमों का पालन करें। सही रत्न ना सिर्फ ग्रह दोष दूर करता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी लाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।