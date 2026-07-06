रत्नशास्त्र: गलत रत्न फायदे की जगह करा देगा भारी नुकसान! नीलम, पन्ना, पुखराज पहनने से पहले जान लें ये बातें

सही रत्न से होगा लाभ

रत्नों की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन गलत चुनाव नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा अपनी कुंडली के अनुसार रत्न चुनें और ज्योतिषीय नियमों का पालन करें। सही रत्न ना सिर्फ ग्रह दोष दूर करता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी लाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।