रत्नशास्त्र: नीलम, पुखराज या पन्ना जैसे महंगे रत्न खरीदने का नहीं है बजट, तो पहनें ये सस्ते उपरत्न, चमक जाएगी किस्मत

ज्योतिष शास्त्र में कुल 84 रत्न बताए गए हैं, जिनमें 9 मुख्य नवरत्न हैं। उपरत्न इन्हीं मुख्य रत्नों के कम मूल्य वाले विकल्प होते हैं। ये कम कठोर, कम पारदर्शी और सस्ते होते हैं, लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव में इनकी उपयोगिता कम नहीं है। यदि आप नीलम, पुखराज या पन्ना जैसे महंगे रत्न नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इनके उपरत्न आपकी कुंडली के ग्रह दोष शांत करने और सकारात्मक परिणाम देने में सहायक साबित हो सकते हैं।
माणिक्य (रूबी) की जगह गार्नेट पहना जा सकता है। यह तनाव कम करने, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और आत्मविश्वास मजबूत करने में मदद करता है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, उनके लिए गार्नेट अच्छा विकल्प साबित होता है।
मोती की जगह मूनस्टोन पहनना बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह मानसिक शांति देता है, भावनाओं को संतुलित रखता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। चंद्रमा से संबंधित समस्याओं में मूनस्टोन बेहतर परिणाम देता है।
मूंगा की जगह लाल हकीक पहन सकते हैं। यह आत्मविश्वास, शारीरिक ऊर्जा और साहस बढ़ाने में सहायक है। मंगल ग्रह से जुड़ी कमजोरियों को दूर करने के लिए लाल हकीक एक प्रभावी उपरत्न है।
पन्ना की जगह ओनेक्स (Onyx) पहना जा सकता है। यह बुद्धि, व्यापार और संचार कौशल को बेहतर बनाता है। बुध ग्रह की कमजोरी दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने में ओनेक्स बहुत उपयोगी है।
पुखराज की जगह सुनैला (Yellow Citrine या Golden Topaz) पहनना शुभ माना जाता है। यह शिक्षा, करियर और भाग्य में वृद्धि करता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने और आर्थिक उन्नति के लिए सुनैला अच्छा विकल्प है।
नीलम की जगह नीला ओपल पहना जा सकता है। यह शनि को मजबूत करने और उसके अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद करता है। आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति के लिए नीला ओपल फायदेमंद है।
हीरा की जगह व्हाइट ओपल पहनना शुभ होता है। यह शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, आर्थिक स्थिति सुधारता है और वैवाहिक सुख बढ़ाता है।
गोमेद की जगह गार्नेट पहना जा सकता है। यह राहु के प्रभाव को संतुलित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करने में मदद करता है।
लहसुनिया की जगह लाजवर्त (Lapis Lazuli) पहना जा सकता है। यह बाधाओं को दूर करने और आध्यात्मिक विकास में सहायक है।
उपरत्न खरीदने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। इन्हें धारण करने से पहले गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें। हमेशा बिना दरार वाला और असली उपरत्न ही चुनें। सही समय और सही अंगुली में पहनने से ही इनका पूरा प्रभाव मिलता है।
ये रत्न महंगे नवरत्नों का सस्ता और प्रभावी विकल्प हैं। सही तरीके से पहनने पर ये ग्रह दोष शांत करते हैं, स्वास्थ्य सुधारते हैं, मानसिक तनाव कम करते हैं और धन-समृद्धि बढ़ाते हैं। बजट कम होने पर भी उपरत्नों से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।