रत्नशास्त्र: नीलम, पुखराज या पन्ना जैसे महंगे रत्न खरीदने का नहीं है बजट, तो पहनें ये सस्ते उपरत्न, चमक जाएगी किस्मत

उपरत्नों के फायदे

ये रत्न महंगे नवरत्नों का सस्ता और प्रभावी विकल्प हैं। सही तरीके से पहनने पर ये ग्रह दोष शांत करते हैं, स्वास्थ्य सुधारते हैं, मानसिक तनाव कम करते हैं और धन-समृद्धि बढ़ाते हैं। बजट कम होने पर भी उपरत्नों से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।