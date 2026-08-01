Gemstone: नौकरी में आ रही अड़चनों को दूर करते हैं ये 2 रत्न, बुध-शनि से जुड़ा है नाता

मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता?

अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी में मनचाही पोजीशन या फिर कोई भी मनचाहा काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति के लिए रत्नशास्त्र में दो रत्नों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। इनका संबंध बुध और शनि ग्रह से होता है। मान्यता है कि सही सलाह के बाद इन्हें धारण किया जाए तो ये खूब लाभ देते हैं। जानें इनके बारे में-