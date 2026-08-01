Gemstone: नौकरी में आ रही अड़चनों को दूर करते हैं ये 2 रत्न, बुध-शनि से जुड़ा है नाता

अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी में मनचाही पोजीशन या फिर कोई भी मनचाहा काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति के लिए रत्नशास्त्र में दो रत्नों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। इनका संबंध बुध और शनि ग्रह से होता है। मान्यता है कि सही सलाह के बाद इन्हें धारण किया जाए तो ये खूब लाभ देते हैं। जानें इनके बारे में-
रत्नशास्त्र में इसकी गिनती पावरफुल रत्नों में होती है। इस रत्न का संबंध बुध रत्न से होता है। शास्त्र की मान्यता है कि इसे धारण करने से सोचने-समझने की क्षमता में निखार आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरती है। वहीं इंसान बेहतर तरीके से अपने फैसले ले पाता है। ऐसे में बिजनेस और नौकरी से जुड़े लोगों के लिए पन्ना शुभ माना जाता है।
नीलम का संबंध शनि ग्रह से है। जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में होते हैं उन्हें नौकरी में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नीलम धारण करने से शनि मजबूत होता है। इस रत्न की मदद से करियर में अच्छे-अच्छे मौके मिलना शुरु होते हैं और सारी दिक्कतें धीरे-धीरे कम होती जाती हैं।
वैसे तो लोग इन दोनों रत्नों को साथ पहन सकते हैं। दरअसल शनि और बुध दोनों ही मित्र ग्रह माने जाते हैं। बुध समझदारी देता है तो वहीं शनि मेहनत का फल सही समय पर देते हैं। जब दोनों का साथ मिल जाता है को करियर में चार चांद लगना तय है।
किसी की देखा देखी करके रत्न ना धारण करें। हर किसी की कुंडली अलग होती है। कुंडली को किसी जानकार ज्योतिषी को दिखाकर ही रत्न पहनें। गलत तरीके से पहना गया रत्न जिंदगी में मुश्किलें बड़ा सकता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।