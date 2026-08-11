Gemstone: नीलम की अंगूठी पहनने की कर रहे हैं प्लानिंग? इन 5 बातों का रखें ख्याल

पहले एक बार करें ट्राई

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम का असर बहुत तेज होता है। ऐसे में इसे सीधे पहनने की बजाय 2-3 दिन के लिए अपने पास ऐसे ही रखें। किसी साफ कपड़े में इसे बांधकर रखें। अगर इस दौरान आपको किसी भी तरह की दिक्कत महसूस हो तो इसे ना पहनना ही सही होगा।