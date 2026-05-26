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Nautapa 2026: 9 दिन के नौतपा में घर में करें ये 5 बदलाव, पूरे साल नहीं रहेगी पैसों की तंगी

25 मई से शुरू नौतपा 2 जून 2026 तक चलेगा। नौतपा गर्मी के सबसे तीव्र 9 दिनों का नाम है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दौरान सूर्य देव अपनी पूर्ण ऊर्जा में होते हैं, जिससे घर में अग्नि तत्व प्रबल हो जाता है। अगर इन दिनों में कुछ वास्तु बदलाव कर लिए जाएं, तो पूरे साल पैसों की तंगी नहीं रहेगी।

Navaneet RathaurMay 26, 2026 09:25 pm IST
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नौतपा क्यों है खास?

नौतपा में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि इस दौरान घर की ऊर्जा संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अग्नि तत्व बढ़ने से धन संबंधी बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में कुछ प्रभावी बदलाव करके हम घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।

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उत्तर दिशा में मिट्टी का मटका रखें

नौतपा के दौरान घर की उत्तर या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) दिशा में हमेशा पानी से भरा मिट्टी का मटका रखें। उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है। भरा हुआ मटका कुबेर देव को प्रसन्न करता है और घर में धन के प्रवाह को बढ़ाता है। ध्यान रखें कि मटका कभी खाली ना रहे। रोजाना ताजा पानी भरें। यह उपाय पूरे साल आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है।

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मुख्य द्वार पर जल छिड़काव

सुबह उठते ही घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करें और तांबे के लोटे से थोड़ा साफ पानी छिड़कें। इस सरल क्रिया से बाहर की नकारात्मक और गरम ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। वास्तु के अनुसार, साफ और जल से सींचा हुआ मुख्य द्वार मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए आदर्श होता है। इससे धन आने के नए रास्ते खुलते हैं।

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पक्षियों के लिए पानी और दाना

नौतपा की भयंकर गर्मी में पक्षियों और जानवरों को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम है। अपनी छत, बालकनी या उत्तर-पूर्व कोने में मिट्टी के बर्तन में साफ पानी और कुछ दाने रखें। इससे राहु-केतु और शनि जैसे ग्रह शांत होते हैं, जो धन-रुकावट के मुख्य कारण होते हैं। इस उपाय से फंसा हुआ पैसा निकलता है और व्यापार में मंदी दूर होती है।

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घर में हल्के रंगों का इस्तेमाल

नौतपा के दिनों में घर की चादरें, पर्दे और दीवारों पर गहरे रंगों की जगह हल्के रंग (सफेद, क्रीम, हल्का नीला या हरा) इस्तेमाल करें। गहरे रंग गर्मी और तनाव बढ़ाते हैं, जबकि हल्के रंग घर के माहौल को शांत और सकारात्मक रखते हैं। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और आर्थिक फैसले सही दिशा में होते हैं।

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इनडोर पौधे लगाएं

घर के अंदर मनी प्लांट, एलोवेरा या स्नेक प्लांट जैसे पौधे जरूर रखें। ये पौधे ना सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, बल्कि बुध ग्रह को भी मजबूत करते हैं, जो धन और बुद्धिमत्ता का कारक है। जितने हरे-भरे ये पौधे रहेंगे, घर में कैश फ्लो उतना ही मजबूत रहेगा। नौतपा में इनकी देखभाल करने से पूरे साल धन संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं।

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ईशान कोण को साफ रखें

नौतपा के दौरान घर के उत्तर-पूर्व कोने (ईशान कोण) को हमेशा साफ-सुथरा रखें। वहां कबाड़, टूटे बर्तन या भारी सामान बिल्कुल ना रखें। इस कोने को साफ रखने से धन और समृद्धि की ऊर्जा बिना रुके घर में प्रवेश करती है।

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इन बदलावों से मिलने वाले लाभ

इन 5 आसान बदलावों को नौतपा के 9 दिनों में अपनाने से घर की आर्थिक ऊर्जा मजबूत हो जाती है। पूरे साल धन की कमी नहीं होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और अचानक आने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। वास्तु और ज्योतिष दोनों के अनुसार, यह समय घर को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा मौका है।

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पूरे साल रहेगी आर्थिक स्थिरता

नौतपा में ये छोटे-छोटे बदलाव करके आप पूरे साल आर्थिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। हल्के रंग, पानी, पौधे और साफ-सफाई - ये छोटी-छोटी चीजें बड़े परिणाम देती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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