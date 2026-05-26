Nautapa 2026: 9 दिन के नौतपा में घर में करें ये 5 बदलाव, पूरे साल नहीं रहेगी पैसों की तंगी

उत्तर दिशा में मिट्टी का मटका रखें

नौतपा के दौरान घर की उत्तर या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) दिशा में हमेशा पानी से भरा मिट्टी का मटका रखें। उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है। भरा हुआ मटका कुबेर देव को प्रसन्न करता है और घर में धन के प्रवाह को बढ़ाता है। ध्यान रखें कि मटका कभी खाली ना रहे। रोजाना ताजा पानी भरें। यह उपाय पूरे साल आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है।