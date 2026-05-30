नमक का दान क्यों किया जाता है? जानिए 3 फायदे और सही तरीका

ऐसे मिलेगी शनि की कृपा

शनिवार के दिन आप जरूरी खाद्य सामग्री के साथ नमक का दान किसी जरूरतमंद इंसान को कर सकते हैं। मान्यता की इस उपाय से शनि की विशेष कृपा मिलती है और जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।