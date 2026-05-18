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Numerology: 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के Soulmate बनते हैं ये 3 मूलांक, मंगल की एनर्जी संग बैठते हैं फिट

Best Partner for Mulank 9: किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे मूलांक 9 वाले लोग होते हैं। जानें कौन सा मूलांक बनता है इनका बेस्ट लाइफ पार्टनर? साथ ही जानें  और मंगल ग्रह का इनके स्वभाव पर क्या पड़ता है असर।

Garima SinghMay 18, 2026 09:54 am IST
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मूलांक 9 का स्वामी ग्रह

किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इनका स्वामी ग्रह मंगल है। इसी वजह से इनमें खूब साहस होता है। हालांकि मंगल की एनर्जी की वजह से ही ये इमोशनल और गुस्सैल भी होते हैं।

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रिश्ते में क्या नहीं है पसंद?

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 9 वालों को को धोखा, दिखावा और जरूरत से ज्यादा रोकटोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इन्हें प्यार में सम्मान और केयर पसंद होता है। इनका दिल इसी चीज से जीता जा सकता है।

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प्यार में कैसे होते हैं मूलांक 9 वाले?

मूलांक 9 वाले प्यार में ईमानदार और प्रोटेक्टिव होते हैं। अपने पार्टनर की खुशी के लिए ये हर संभव कोशिश कर जाते हैं।

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मूलांक 9 और मूलांक 3 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वाले लोग समझदार और पॉजिटिव सोच वाले माने जाते हैं। ये मूलांक 9 वालों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे में इन दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म वाला बनता है।

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मूलाक 9 और मूलांक 6 की जोड़ी

मूलांक 9 वालों की जोड़ी मूलांक 6 वालों के साथ भी खूब जमती है। दोनों परिवार को प्रियॉरिटी देने वाले होते हैं। इन दोनों के बीच प्यार और केयर वाला रिश्ता देखने को मिलता है।

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मूलांक 9 और 9 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जब दो मूलांक 9 वाले साथ आते हैं तो रिश्ता काफी गहरा और सुंदर माना जाता है। दोनों एक-दूसरे का साथ दिल से निभाने की कोशिश करते हैं।

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इन लोगों के साथ नहीं जमता रिश्ता

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों की सोच मूलांक 2 और 7 से कम ही मिलती है। हालांकि सही बैलेंस के साथ इन लोगों के साथ भी रिश्ता चलाया जा सकता है। स्वभाव में अंतर होने की वजह से इनके रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आता है।

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मूलांक 9 के लिए सलाह

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों को रिश्तों में गुस्से और जल्दबाजी से बचना चाहिए। शांत स्वभाव और समझदारी इनके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 9 Numerology
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