Numerology: 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के Soulmate बनते हैं ये 3 मूलांक, मंगल की एनर्जी संग बैठते हैं फिट

मूलांक 9 के लिए सलाह

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों को रिश्तों में गुस्से और जल्दबाजी से बचना चाहिए। शांत स्वभाव और समझदारी इनके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।