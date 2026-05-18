Numerology: 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के Soulmate बनते हैं ये 3 मूलांक, मंगल की एनर्जी संग बैठते हैं फिट

किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इनका स्वामी ग्रह मंगल है। इसी वजह से इनमें खूब साहस होता है। हालांकि मंगल की एनर्जी की वजह से ही ये इमोशनल और गुस्सैल भी होते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 9 वालों को को धोखा, दिखावा और जरूरत से ज्यादा रोकटोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इन्हें प्यार में सम्मान और केयर पसंद होता है। इनका दिल इसी चीज से जीता जा सकता है।
मूलांक 9 वाले प्यार में ईमानदार और प्रोटेक्टिव होते हैं। अपने पार्टनर की खुशी के लिए ये हर संभव कोशिश कर जाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वाले लोग समझदार और पॉजिटिव सोच वाले माने जाते हैं। ये मूलांक 9 वालों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे में इन दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म वाला बनता है।
मूलांक 9 वालों की जोड़ी मूलांक 6 वालों के साथ भी खूब जमती है। दोनों परिवार को प्रियॉरिटी देने वाले होते हैं। इन दोनों के बीच प्यार और केयर वाला रिश्ता देखने को मिलता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जब दो मूलांक 9 वाले साथ आते हैं तो रिश्ता काफी गहरा और सुंदर माना जाता है। दोनों एक-दूसरे का साथ दिल से निभाने की कोशिश करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों की सोच मूलांक 2 और 7 से कम ही मिलती है। हालांकि सही बैलेंस के साथ इन लोगों के साथ भी रिश्ता चलाया जा सकता है। स्वभाव में अंतर होने की वजह से इनके रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों को रिश्तों में गुस्से और जल्दबाजी से बचना चाहिए। शांत स्वभाव और समझदारी इनके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।