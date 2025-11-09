Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणअंक ज्योतिष: कैसे जीवनसाथी होते हैं मूलांक 8 के लोग?

अंक ज्योतिष: कैसे जीवनसाथी होते हैं मूलांक 8 के लोग?

अंक ज्योतिष के अनुसार जन्मतिथि के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और भाग्य के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। हर मूलांक का एक स्वामी ग्रह भी होता है, जिसका असर हर मूलांक पर पड़ता है। आज हम मूलांक 8 के बारे में बात करेंगे।

Dheeraj PalSun, 9 Nov 2025 02:54 PM
1/9

मूलांक 8

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनिदेव को माना जाता है। नवग्रहों में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है।

2/9

शनिदेव का प्रभाव

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 8 वाले लोगों पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है, इसलिए ये लोग न्याय को पसंद करते हैं। मूलांक 8 वाले लोगों कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करना पसंद होता है। इन्हें कर्मों पर विश्वास होता है।

3/9

बिखराव पसंद नहीं

मूलांक 8 वाले लोग बहुत ही मैनेज तरीके से चलना पसंद करते हैं। इन्हें चीजों में बिखराव पसंद नहीं होता है। इन्हें भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन रखना पसंद होता है।

4/9

स्वभाव

मूलांक 8 के लोग जजमेंटल होते है, ये इनके स्वभाव का हिस्सा है। मूलांक 8 वाले अगर न्याय के क्षेत्र में जाते हैं, तो उन्हें सफलता मिलती है। फाइनेंस, पैसों के लेन-देन को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं।

5/9

राजनेता बनते हैं

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का मूलांक 8 होता है, वे बड़े होकर बड़े राजनेता बनते हैं। मान्यता है कि यह लोग विचार के काफी अच्छे होते हैं।

6/9

खुशमिजाज होते हैं

जिन-जिन लोगों का मूलांक 8 होता है, वह काफी खुशमिजाज होते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। यह शांत से रहना पसंद करते हैं।

7/9

देर से मिलती है सफलता

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 8 वाले लोगों को सफलता थोड़ी लेट मिलती है। यह लोग कारोबार में भी अपना पैर जमा लेते हैं। शनि के प्रभाव इनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। सफलता पाने के लिए इन्हें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है।

8/9

मूलांक 8 की अन्य खूबियां

मूलांक 8 वालों को फिजूलखर्ची पसंद नहीं होती है। इस मूलांक के लोग अपनी मेहनत के बल पर धन संग्रह कर लेते हैं। दोस्तों, परिजनों और भाई-बहनों के साथ इनका रिश्ता सामान्य ही रहता है। 8 मूलांक वालों को 3, 4, 5, 7, 8 मूलांक वालों से ज्यादा लगाव रहता है। इन लोगों के प्रेम संबंध स्थाई नहीं रहते हैं।

9/9

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Numerology