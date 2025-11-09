अंक ज्योतिष: कैसे जीवनसाथी होते हैं मूलांक 8 के लोग?

मूलांक 8 की अन्य खूबियां

मूलांक 8 वालों को फिजूलखर्ची पसंद नहीं होती है। इस मूलांक के लोग अपनी मेहनत के बल पर धन संग्रह कर लेते हैं। दोस्तों, परिजनों और भाई-बहनों के साथ इनका रिश्ता सामान्य ही रहता है। 8 मूलांक वालों को 3, 4, 5, 7, 8 मूलांक वालों से ज्यादा लगाव रहता है। इन लोगों के प्रेम संबंध स्थाई नहीं रहते हैं।