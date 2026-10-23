मूलांक 8 वालों की इन 5 लोगों से नहीं बनती, वजह हैं राहु-शनि समेत ये ग्रह

मूलांक 8 का कनेक्शन शनि है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है उनका मूलांक 8 होता है। अंकशास्त्र मान्यता के अनुसार कुछ विशेष मूलांक वालों के साथ इनकी कम बन पाती है और ऐसे में टकराव की स्थिति बनती है और इसके लिए जिम्मेदार कुछ ग्रह होते हैं। जानिए कैसे?
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 8 वालों की अनबन मूलांक 1 वालों के साथ हो सकती है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी सूर्य है। अंकशास्त्र के अनुसार जहां मूलांक 1 वाला अपनी बात पर अड़ा रहता है वहीं मूलांक 8 भी कई बार स्थिति के हिसाब से ऐसा ही हो जाता है। ऐसे में दोनों में बहस की आशंका बढ़ जाती है।
मूलांक 8 वालों को मूलांक 4 वाले से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इनका ग्रह स्वामी राहु है। शुरुआत में इनके बीच अच्छी बन सकती है। हालांकि गलतफहमी बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं और ऐसे में तनाव की स्थिति बढ़ती है।
जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 2 होता है। इनका संबंध चंद्रमा से होता है। ये इमोशनल नेचर के होते हैं। वहीं मूलांक 8 वाले प्रैक्टिकल सोच रखते है। ऐसे में मूलांक 8 और मूलांक 2 के बीच गलतफहमी बढ़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 8 वालों का नेचर सेम मूलांक वालों के साथ भी मेल नहीं खा पाता है। दोनों ही सीरियस नेचर वाले होते हैं और दोनों ही जिद्दी होते हैं। ऐसे में इनके बीच टकराव और दूरियां बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है।
मूलांक 8 वालों को मूलांक 9 वाले व्यक्ति से भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिनका जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है वो मूलांक 9 के अंदर आते हैं। इनका स्वामी ग्रह मंगल है। नेचर वाइज ये तेज होते हैं वहीं मूलांक 8 वाले सीरियस और शांत होते हैं। ऐसे में दोनों के बीच विचारों का टकराव संभव है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।