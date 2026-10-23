मूलांक 8 वालों की इन 5 लोगों से नहीं बनती, वजह हैं राहु-शनि समेत ये ग्रह

मूलांक 9 वालों से रहें सतर्क

मूलांक 8 वालों को मूलांक 9 वाले व्यक्ति से भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिनका जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है वो मूलांक 9 के अंदर आते हैं। इनका स्वामी ग्रह मंगल है। नेचर वाइज ये तेज होते हैं वहीं मूलांक 8 वाले सीरियस और शांत होते हैं। ऐसे में दोनों के बीच विचारों का टकराव संभव है।