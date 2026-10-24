7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं कई खूबियां, केतु है वजह

दूसरों का दर्द समझते हैं

मूलांक 7 वाले वैसे तो कम बोलेते हैं और अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये दूसरों की फीलिंग्स और दर्द को जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि ये काफी सेंसेटिव होते हैं। ये किसी को दर्द में नहीं देख सकते हैं और मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं।