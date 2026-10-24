7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं कई खूबियां, केतु है वजह

अगर किसी व्यक्ति का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी केतु है। केतु के चलते इस मूलांक के लोग बाकी लोगों से काफी अलग होते हैं। जानें इनके अंदर कौन सी खूबियां होती हैं?
मूलांक 7 वालों को लोगों की खूब समझ होती हैं। ये दूसरों की बातों और उनके व्यवहार से इंटेंशन को समझ लेते हैं। मूलांक 7 वाले हर एक चीज गहराई से समझते हैं और इसी वजह से ये आसानी से ये काम कर लेते हैं।
मूलांक 7 वाले व्यक्ति को शांत और अकेले रहना पसंद आता है। वहीं इनका इंटरेस्ट धीरे-धीरे अध्यात्म की ओर आने लगता है। केतु के चलते मूलांक 7 वालों का मन इस ओर भागता है। इन्हें दूसरों के बीच में रहने से ज्यादा खुद के साथ अकेले समय स्पेंड करना खूब पसंद आता है।
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 7 वाले लोग क्रिएटिव सोच वाले होते हैं। ये हर एक काम को नए अंदाज से पूरा करते हैं। इस मूलांक के लोग राइटिंग, रिसर्च और आर्ट वगैरह से जुड़े होते हैं। अपनी क्रिएटिविटी से ये हर चीज में चार चांद लगा देते हैं।
मूलांक 7 वाले वैसे तो कम बोलेते हैं और अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये दूसरों की फीलिंग्स और दर्द को जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि ये काफी सेंसेटिव होते हैं। ये किसी को दर्द में नहीं देख सकते हैं और मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।