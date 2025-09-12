Numerology: 7 फेरे लेते ही पलटती है इस मूलांक के लोगों की किस्मत, होते हैं गुणों की खान

ऐसे होते हैं मूलांक 7 वाले लोग

मूलांक 7 वाले लोग गुणों की खान हैं। इनकी किस्मत काफी अच्छी होती है और शादी के बाद ये एनर्जी और भी अलग लेवल पर पहुंच जाती है। मूलांक 7 वाले काफी बुद्धमान होते हैं। इन्हें रिसर्च करना काफी पसंद होता है। साथ ही ये आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। इनकी एक कमी ये है कि ये कई बार ओवरथिंक करने लग जाते हैं।