mulank 7 shines like the brightest star after marriage Numerology: 7 फेरे लेते ही पलटती है इस मूलांक के लोगों की किस्मत, होते हैं गुणों की खान
न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र की मदद से शादी को लेकर काफी चीजें समझी जा सकती हैं। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं तो इसकी मदद से ये पता लगा सकते हैं कि आखिर शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? आज बात करेंगे उस मूलांक की जिसकी किस्मत शादी होते ही पलट जाती है।  

Garima SinghFri, 12 Sep 2025 01:26 PM
1/7

शादी के बाद चमकती है किस्मत

न्यूमेरेलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर के मूलांकों के बारे में बताया गया है। मूलांक की मदद से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, लव लाइफ, करियर और शादी से जुड़े राज भी जान सकते हैं। आज बात करेंगे उस मूलांक की जो सात फेरे लेते ही अपनी किस्मत चमका लेता है। नीचे विस्तार से जानिए इस मूलांक के बारे में...

2/7

काफी लकी होते हैं मूलांक 7 वाले लोग

अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 7 वालों की किस्मत उनका खूब साथ देती है खासकर की शादी के बाद तो और भी। बता दें कि किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 वाले ही शादी के बाद अपनी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं।

3/7

ऐसे होते हैं मूलांक 7 वाले लोग

मूलांक 7 वाले लोग गुणों की खान हैं। इनकी किस्मत काफी अच्छी होती है और शादी के बाद ये एनर्जी और भी अलग लेवल पर पहुंच जाती है। मूलांक 7 वाले काफी बुद्धमान होते हैं। इन्हें रिसर्च करना काफी पसंद होता है। साथ ही ये आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। इनकी एक कमी ये है कि ये कई बार ओवरथिंक करने लग जाते हैं।

4/7

करना चाहिए मेडिटेशन

मूलांक 7 वालों को हमेशा मेडिटेशन करते रहना चाहिए। इससे इन्हें क्लैरिटी भी मिलती है और ये जिंदगी से जुड़े फैसले अच्छे से ले पाते हैं। ओवरथिकिंग को मात देने के लिए इन्हें मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए।

5/7

दिखावा नहीं होता है पसंद

मूलांक 7 वालों की खास बात ये है कि लव लाइफ में इन्हें कभी भी दिखावा पसंद नहीं रहा है। ये जिसके साथ भी होते हैं उन्हें ना तो कन्फ्यूज करते हैं और ना ही उनका दिल तोड़ते हैं।

6/7

शादी के बाद करियर में ग्रोथ

7 फेरे लेते ही मूलांक 7 वालों की किस्मत का ताला इस कदर खुलता है कि इन्हें करियर में एक के बाद एक कई बड़े मौके मिलते हैं। शादी के बाद इनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलती है।

7/7

इन लोगों संग खास बनता है बॉन्ड

मूलांक 7 वालों का बॉन्ड मूलांक 4 वालों से काफी गहरा होता है। इस मूलांक के साथ इनकी खूब जमती है। बता दें कि किसी भी महीने की 4,13,22 और 31 तारीख को जन्मे हुए लोगों का मूलांक 4 होता है। वहीं मूलांक 9 वालों से नंबर 7 वालों का छत्तीस का आंकड़ा रहता है।

