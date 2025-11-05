Numerology: मूलांक 1 वालों को इन लोगों से रहना चाहिए दूर, इस चीज पर हमेशा रखें कंट्रोल

क्या होता है मूलांक?

सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मूलांक क्या है? न्यूमेरेलॉजी यानी मूलांक जन्म के दिन का योग होता है। अगर किसी शख्स का जन्म महीने की 1 तारीख को हुआ था तो उसका मूलांक 1 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो उसका भी मूलांक 1 ही होगा। 10, 19 और 28 तीनों ही तारीखों की संख्या का योग किया जाए तो 1 आएगा। इस तरह से कोई भी अपना मूलांक जान सकता है।