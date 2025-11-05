Numerology: मूलांक 1 वालों को इन लोगों से रहना चाहिए दूर, इस चीज पर हमेशा रखें कंट्रोल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: मूलांक 1 वालों को इन लोगों से रहना चाहिए दूर, इस चीज पर हमेशा रखें कंट्रोल

Numerology Number 1: न्यूमेरेलॉजी यानी मूलांक शास्त्र के अनुसार मूलांक 1 वाले जातकों को कुछ लोगों से दूर रहना चाहिए। नीचे विस्तार से जानिए आखिर मूलांक 1 वाले लोग कैसे होते हैं और इन्हें अपनी भलाई के लिए किन लोगों से दूर रहना चाहिए?

Garima SinghWed, 5 Nov 2025 02:44 PM
क्या होता है मूलांक?

सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मूलांक क्या है? न्यूमेरेलॉजी यानी मूलांक जन्म के दिन का योग होता है। अगर किसी शख्स का जन्म महीने की 1 तारीख को हुआ था तो उसका मूलांक 1 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो उसका भी मूलांक 1 ही होगा। 10, 19 और 28 तीनों ही तारीखों की संख्या का योग किया जाए तो 1 आएगा। इस तरह से कोई भी अपना मूलांक जान सकता है।

मूलांक 1 वालों का ग्रह स्वामी

मूलांक 1 वालों का ग्रह स्वामी सूर्य है। ऐसे में इनके अंदर सूर्य जैसे ही गुण और तेज होता है। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये हमेशा लोगों से आगे रहना चाहते हैं और ऐसा करने में ये सफल भी होते हैं।

होते हैं काफी क्रिएटिव

मूलांक 1 वाले जातकों सोच बेहद ही पॉजिटिव होती है। हालांकि कई बार ओवरथिकिंग के चलते ये लोग चीजों को खराब कर देते हैं। ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं और जिस क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, वहां पर सफलता जरूर हासिल करते हैं।

डिसिप्लिन में रहना है पसंद

मूलांक 1 वाले जातकों को डिसिप्लिन में रहना पसंद है और साथ ही ऐसे लोग चाहते हैं कि आसपास भी सभी ऐसे ही रहें। ऐसे में कई बार कॉनफ्लिक्ट भी होते हैं।

इन लोगों से रहना चाहिए दूर

नंबर 1 होने की वजह से सूर्य इनका ग्रह स्वामी होता है। ऐसे में सूर्य ग्रह के विरोधी माने जाने वाले राहु और शनि से प्रभावित लोगों से इन्हें दूर रही रहना चाहिए। बता दें कि राहु और शनि से संबंध रखने वाले मूलांक 4 और मूलांक 8 वाले होते हैं।

इस चीज पर रखना चाहिए कंट्रोल

मूलांक 1 वालों को गुस्सा बहुत आता है। कई बार गुस्से की वजह से जल्दबाजी में ये लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं। ऐसे में इन्हें अपने गुस्से पर जरूर कंट्रोल रखना चाहिए। वहीं ये कई मामलों में ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं और चीजें यहां भी खराब हो जाती हैं।

मूलांक 1 वालों का लकी कलर

मूलांक 1 वालोंं का लकी रंग लाल, सुनहरा, पीला, और नारंगी होता है। दरअसल ये चारों रंग सूर्य के शेड के ही हैं और इसी वजह से मूलांक 1 वालों को लिए ये सकारात्मकता लेकर आते हैं। मूलांक 1 वालों को इन चारों रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए।

