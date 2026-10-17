Pearl Gemstone: मोती के साथ कौन सा रत्न पहनना चाहिए?

मोती के साथ कौन सा रत्न पहनें?

रत्नों की दुनिया में मोती को बहुत ही सौम्य माना जाता है। हालांकि ये गुस्से पर काबू करके मन को शांत करती है और चंद्रमा की स्थिति को कुंडली में मजबूत बनाती है जिससे कई लाभ मिलते हैं। बस इसे धारण करते वक्त कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। जैसे कि मोती के साथ कुछ रत्नों को पहनना सही नहीं माना जाता है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर मोती के साथ कौन सा रत्न पहन सकते हैं?