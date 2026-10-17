Pearl Gemstone: मोती के साथ कौन सा रत्न पहनना चाहिए?

रत्नों की दुनिया में मोती को बहुत ही सौम्य माना जाता है। हालांकि ये गुस्से पर काबू करके मन को शांत करती है और चंद्रमा की स्थिति को कुंडली में मजबूत बनाती है जिससे कई लाभ मिलते हैं। बस इसे धारण करते वक्त कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। जैसे कि मोती के साथ कुछ रत्नों को पहनना सही नहीं माना जाता है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर मोती के साथ कौन सा रत्न पहन सकते हैं?
मोती के साथ माणिक्य को पहन सकते हैं। ये चटक लाल रंग का होता है और इसका संबंध सूर्य से है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य-चंद्रमा को मित्र ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन दोनों रत्नों को साथ पहनने से कॉन्फिडेंस के साथ-साथ मान-सम्मान बढ़ता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार मोती के साथ पुखराज को पहना जा सकता है। पुखराज जूपिटर का रत्न है। दोनों को साथ पहनने से समझदारी बढ़ती है। इसके अलावा चंद्रमा और जूपिटर की एनर्जी से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।
मोती के साथ मूंगा धारण किया जा सकता है। ये मंगल का रत्न है। दोनों को साथ में पहनने से कई फायदे होते हैं। रत्नशास्त्र की मान्यता के अनुसार दोनों को साथ पहनने से एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस होता है।
रत्नशास्त्र के नियम के हिसाब से मोती के साथ बुध के रत्न पन्ना को पहनने से जिंदगी में कई पॉजिटिव बदलाव दिखते हैं। शास्त्र के हिसाब से इन्हें पहनने मानसिक शांति का एहसास होता है और इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है।
रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती के साथ शनि का रत्न नीलम और राहु-केतु से संबंधित गोमेद और लहसुनिया को पहनने से बचना चाहिए। हालांकि इन चीजों का फैसला कुंडली दिखाकर ही लें। कुंडली दिखाने के बाद ही कोई रत्न पहनें और उसके साथ किस रत्न को पहन सकते हैं ये आपके ग्रह दशा पर भी काफी डिपेंड करता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।