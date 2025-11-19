Numerology: बेहद ही जिद्दी होते हैं ये 3 मूलांक, ओवरथिकिंग से खुद को कर लेते हैं परेशान

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले भी इस लिस्ट में आते हैं। अपने जिद्दी स्वभाव के चलते ये लोग खुद को ही परेशान करते हैं। बता दें कि इस मूलांक का ऐसा स्वभाव इनके स्वामी ग्रह मंगल की वजह से होता है। इनका जिद्दी स्वभाव कई मामलों में इनके फेवर में रहता है लेकिन कई बार ये इसकी वजह से अपनी ही चीजें खराब कर लेते हैं।