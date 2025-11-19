Hindustan Hindi News
Numerology: बेहद ही जिद्दी होते हैं ये 3 मूलांक, ओवरथिकिंग से खुद को कर लेते हैं परेशान

Stubborn Numerology Number: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से अलग-अलग तारीख पर जन्मे लोग एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। आज जानेंगे उन मूलांकों के बारे में जो सबसे जिद्दी होते हैं और अपने इस स्वभाव के चलते अपना ही काम खराब करते हैं।

Garima SinghWed, 19 Nov 2025 02:26 PM
ये 3 मूलांक होते हैं जिद्दी

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की दुनिया में नंबर का खेल खूब होता है। 1 से लेकर 9 मूलांक के जातक एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। बता दें कि मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग होता है। आज जानेंगे कि आखिर न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में किन-किन मूलांक के लोगों को सबसे जिद्दी बताया गया है?

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों का ग्रह स्वामी सूर्य है। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। वैसे तो मूलांक 1 वाले हर चीज में बहुत सही होते हैं लेकिन इनका जिद्दी स्वभाव हर किसी को परेशान करता है।

करते हैं अपना काम खराब

मूलांक 1 वाले किसी भी फैसले को लेने में कई लोगों की राय लेते हैं। इस वजह से ये ओवरथिकिंग करते हैं। इनमें चिड़चिड़ापन आता है और जब काम खराब होने लगता है तो ये आनन-फानन में कोई एक फैसला लेकर अपनी जिद पकड़ लेते हैं। ऐसे में ये गलत फैसले ही लेते हैं।

मूलांक 4

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वाले काफी मेहनती होते हैं और लोगों की खूब मदद करते हैं। हालांकि ये काफी चीजों को सीक्रेट रखना ही पसंद करते हैं।

बनते बनते बिगड़ते हैं काम

मूलांक 4 वालों का सबसे बड़ा नेगेटिव प्वाइंट इनका जिद है। जिद के चलते ये अपना काम बिगाड़ लेते हैं। ऐसे में बाद में ओवरथिकिंग करने की बजाय इनके पास कुछ नहीं बचता है। अपनी जिद के चलते ये कई लोगों से बैर ले लेते हैं।

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले भी इस लिस्ट में आते हैं। अपने जिद्दी स्वभाव के चलते ये लोग खुद को ही परेशान करते हैं। बता दें कि इस मूलांक का ऐसा स्वभाव इनके स्वामी ग्रह मंगल की वजह से होता है। इनका जिद्दी स्वभाव कई मामलों में इनके फेवर में रहता है लेकिन कई बार ये इसकी वजह से अपनी ही चीजें खराब कर लेते हैं।

गुस्से पर नहीं होता है कंट्रोल

अपने जिद्दी स्वभाव के चलते मूलांक 9 वालों में गुस्सा बहुत आता है। जिद के चलते ये किसी एक सही फैसले पर नहीं पहुंचते हैं और उस बारे में सोच-सोचकर खुद को परेशान करते हैं।

