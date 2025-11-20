Numerology: पार्टनर पर जान छिड़कते हैं ये 3 मूलांक, लोग देते हैं ग्रीन फॉरेस्ट का टैग

ग्रीन फ्लैग हैं ये 3 मूलांक

आज के जमाने में ऐसा पार्टनर मिलना किस्मत की बात होती है जो आपकी हर खुशी का ख्याल रखें और आपके वफादार हो। न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की मदद से आप जान सकते हैं कि किस तरह के लोग परफेक्ट पार्टनर बनते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 1 से लेकर 9 के बीच कुल 3 मूलांक ग्रीन फ्लैग होते हैं। नीचे विस्तार से जानते हैं इनके बारे में...