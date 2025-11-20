Numerology: पार्टनर पर जान छिड़कते हैं ये 3 मूलांक, लोग देते हैं ग्रीन फॉरेस्ट का टैग

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: पार्टनर पर जान छिड़कते हैं ये 3 मूलांक, लोग देते हैं ग्रीन फॉरेस्ट का टैग

Most Loyal Mulank: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से कुल 3 मूलांक हैं जो प्यार के मामले में परफेक्ट हैं। इस मूलांक के लोग अपने पार्टनर को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं।

Garima SinghThu, 20 Nov 2025 12:49 PM
ग्रीन फ्लैग हैं ये 3 मूलांक

आज के जमाने में ऐसा पार्टनर मिलना किस्मत की बात होती है जो आपकी हर खुशी का ख्याल रखें और आपके वफादार हो। न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की मदद से आप जान सकते हैं कि किस तरह के लोग परफेक्ट पार्टनर बनते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 1 से लेकर 9 के बीच कुल 3 मूलांक ग्रीन फ्लैग होते हैं। नीचे विस्तार से जानते हैं इनके बारे में...

मूलांक 2

मूलांक 2 वालों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। ऐसे में ये लोग काफी सौम्य और इमोशनल होते हैं। जिन लोगों को जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्म लेते हैं, उन लोगों का मूलांक 2 होता है। ये अपने पार्टनर की हर छोटी-बड़ी खुशी का ध्यान रखते हैं।

पार्टनर पर छिड़कते हैं जान

मूलांक 2 वाले जातक अपने पार्टनर पर जान छिड़कते हैं। अपने पार्टनर की खुशी को ये हमेशा खुद से ऊपर रखते हैं। साथ ही ये उन पर आंख मूंदकर भरोसा भी करते हैं। हर मुश्किल घड़ी में ये अपने पार्टनर की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।

मूलांक 5

मूलांक 5 वालों का ग्रह स्वामी बुध होता है। इस मूलांक के लोगों की कम्यूनिकेशन स्किल कमाल की होती है। बता दें कि जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 को हुआ है तो ऐसे लोगों का मूलांक 5 होता है। अपनी कम्यूनिकेशन स्किल के चलते ये लोगों का दिल जीत लेते हैं।

होते हैं बेहद ही इमोशनल

मूलांक 5 वाले जातक बेहद ही इमोशनल होते हैं। साथ ही ये अपने पार्टनर के अच्छे दोस्त बनते हैं। ये अपने पार्टनर का खूब ध्यान रखते हैं। साथ ही समय-समय पर उन्हें मोटिवेट भी करते रहते हैं।

मूलांक 6

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है, ऐसे लोगों का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 वाले जातक काफी भाग्यशाली होते हैं। बता दें कि इनका ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह की वजह से मूलांक 6 वालों के पास प्यार की कमी नहीं होती है।

बनते हैं अच्छे पार्टनर

मूलांक 6 वाले लोग अपने पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत सही चलती है। ये लोग पार्टनर की हर एक इच्छा का सम्मान करते हैं। साथ ही उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।

