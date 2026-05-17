रत्नशास्त्र: मूंगा पहनते ही इन राशियों के जातक की चमक जाती है किस्मत, गलती से भी ये लोग ना लगाएं हाथ

मंगल ग्रह की कमजोर स्थिति में व्यक्ति को संघर्ष, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और मांगलिक दोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शुद्ध और सही विधि से मूंगा धारण करने से किस्मत चमक सकती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। आइए जानते हैं इस रत्न को कौन धारण कर सकता है और किसे नहीं पहनना चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूंगा रत्न मंगल ग्रह को मजबूत करने का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। यह रत्न व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। साथ ही यह बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष से भी सुरक्षा प्रदान करता है। मूंगा पहनने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं।
मेष राशि वाले जातकों के लिए मूंगा जैसे अमृत का काम करता है, क्योंकि उनका स्वामी ग्रह स्वयं मंगल है। जब मेष राशि का व्यक्ति श्रद्धा से मूंगा धारण करता है तो उसके अंदर छिपी आग और साहस जाग उठता है। इससे जीवन में आने वाली रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं, फैसला लेने की क्षमता बढ़ती है और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने की ताकत मिलती है। मूंगा उन्हें वह आत्मविश्वास देता है, जो उन्हें हमेशा से चाहिए था।
वृश्चिक राशि वालों के लिए मूंगा वरदान साबित होता है। इस राशि के स्वामी भी मंगल होने के कारण मूंगा उन्हें आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। जो लोग लगातार तनाव, क्रोध या फोकस की कमी से जूझ रहे थे, उन्हें मूंगा पहनने के बाद अंदर से बहुत हल्का और शांत महसूस होने लगता है। उनका संघर्ष कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है।
सिंह राशि वालों के लिए मूंगा राजसी गरिमा और निर्णय शक्ति बढ़ाने वाला रत्न है। जब सिंह राशि का व्यक्ति मूंगा धारण करता है, तो उसके अंदर छिपी राजसी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता और निखर जाती है। वह छोटी-छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़े फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। करियर में रुकावटें दूर होती हैं और सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है।
धनु राशि वाले अक्सर उत्साही, लेकिन कभी-कभी अनिश्चित और घबराए हुए रहते हैं। मूंगा उन्हें वह स्थिरता और आत्मविश्वास देता है, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह रत्न उनके मन को शांत करता है, फैसलों में स्पष्टता लाता है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। धनु राशि वालों की किस्मत मूंगा पहनने के बाद नई दिशा पा सकती है।
मीन राशि वाले अक्सर भावुक और कन्फ्यूजन से ग्रस्त रहते हैं। मूंगा उनके लिए स्थिरता और आंतरिक मजबूती का प्रतीक बनता है। जब मीन राशि का व्यक्ति मूंगा धारण करता है तो उसके फैसले साफ होने लगते हैं, मन की उथल-पुथल कम होती है और जीवन में सकारात्मक दिशा मिलती है। यह रत्न उन्हें सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है।
वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि वालों को मूंगा पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इन राशियों के स्वामी ग्रह मंगल की ऊर्जा से मेल नहीं खाते हैं। मजबूत मंगल वाले लोगों को भी इसे धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आक्रामकता बढ़ सकती है।
असली मूंगा चिकना, भारी और हाथ में फिसलने वाला होता है। पानी की बूंद इसमें ठहर जाती है, जबकि नकली में नहीं। अच्छा मूंगा 3 से 6 रत्ती वजन का होना चाहिए। इसे धारण करने के 21 दिन बाद असर दिखना शुरू होता है। हालांकि, मूंगा कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। इसे धारण करने से पहले अवश्य किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं।
मूंगा रत्न सही व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन गलत राशि या बिना सलाह के पहनने पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या मांगलिक दोष है, तो ज्योतिषी की सलाह से मूंगा धारण करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।