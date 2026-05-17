रत्नशास्त्र: मूंगा पहनते ही इन राशियों के जातक की चमक जाती है किस्मत, गलती से भी ये लोग ना लगाएं हाथ

सही व्यक्ति के लिए वरदान है मूंगा

मूंगा रत्न सही व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन गलत राशि या बिना सलाह के पहनने पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या मांगलिक दोष है, तो ज्योतिषी की सलाह से मूंगा धारण करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।