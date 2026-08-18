Fengshui Tips: पैसे कैसे बढ़ाएं? धन लाभ के लिए आजमाएं 6 फेंगशुई टिप्स

घर के माहौल का असर जीवन पर भी देखने को मिलता है। घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होने से फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर करियर पर भी इफेक्ट दिखाई देता है। घर का वास्तु खराब होने से धन कमाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप धन संबंधी परेशानी से घिरे हुए हैं तो आज ही अपने घर फेंगशुई की घंटी लाएं। फेंगशुई की घंटी बेहद ही लकी मानी जाती है, जिससे रुपए पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
घर की समृद्धि, धन और शांति बढ़ाना चाहते हैं तो फेंगशुई का कछुआ लाएं। फेंगशुई का कछुआ घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
फेंगशुई में लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति को बहुत शुभ माना गया है। दोनों हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा के स्टैच्यू को अपने ऑफिस या घर में रखने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं।
घर के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं फेंगशुई के चीनी सिक्के। 3 की संख्या में फेंगशुई चीनी सिक्के लाल रंग के धागे में बांधकर लगाने से घर की सुख-समृद्धि बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
फेंगशुई के मुताबिक, घर की समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको फेंगशुई का मेंढक जरूर रखना चाहिए। फेंगशुई का मेंढक रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
फेंगशुई विद्या के अनुसार, घर में फेंगशुई ड्रैगन रखना बेहद लाभदायक माना जाता है। घर में फेंगशुई ड्रैगन रखने से घर की खुशियां बरकरार रहती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।