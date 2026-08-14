Vastu Tips: मनी प्लांट के लिए रामबाण है हरे रंग की कांच की बोतल, आपको मिलेंगे ये 5 फायदे

वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि अगर मनी प्लांट को सही तरीके से लगाया जाए तो ये कई तरह के फायदे देगा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो मनी फ्लो को बढ़ाता है। मान्यता है कि अगर मनी प्लांट को अगर हरे रंग के कांच की बोतल में लगाया जाए तो इससे घर का माहौल काफी हद तक सही होता है। वहीं सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होती है। जानें इसके और क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
मनी प्लांट बरकत ले आता है। ऐसे में हरे रंग की बोतल में इसे लगाने से ये बरकत और भी होने लगती है। दरअसल वास्तुशास्त्र में हरे रंग को समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में पैसों से जुड़ी दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं।
जब आप मनी प्लांट को हरे रंग के कांच की बोतल में रखेंगे तो इससे घर की खूबसूरती भी बढ़ेगी और पॉजिटिविटी भी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरे रंग और कांच का मेल घर के माहौल को खुशनुमा और पॉजिटिव बनाता है।
अगर घर में बच्चे हैं तो हरे रंग के कांच की बोतल में मनी प्लांट जरूर लगाएं। हरे रंग को ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है जोकि बुद्धि और ज्ञान का कारक हैं। ऐसे में इस उपाय से बच्चे फोकस होकर अपनी पढ़ाई करते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मनी प्लांट को सही दिशा में लगाया जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी ग्रोथ होती है। नियम के अनुसार मनी प्लांट को हमेशा उत्तर या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है।
कांच की बोतल में मनी प्लांट लगातर इसे आप बालकनी या फिर लिविंग रुम में रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार हरा रंग शांति का भी प्रतीक है। ऐसे में रिश्तों में आपसी समझ बढ़ती है और रिश्ते पहले से बेहतर होते जाते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।