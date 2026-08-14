Vastu Tips: मनी प्लांट के लिए रामबाण है हरे रंग की कांच की बोतल, आपको मिलेंगे ये 5 फायदे

हरे कांच की बोतल में मनी प्लांट लगाने के फायदे

वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि अगर मनी प्लांट को सही तरीके से लगाया जाए तो ये कई तरह के फायदे देगा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो मनी फ्लो को बढ़ाता है। मान्यता है कि अगर मनी प्लांट को अगर हरे रंग के कांच की बोतल में लगाया जाए तो इससे घर का माहौल काफी हद तक सही होता है। वहीं सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होती है। जानें इसके और क्या-क्या फायदे मिलते हैं?