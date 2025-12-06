घर में नहीं टिकता है पैसा, जानें तिजोरी, पर्स और लेन-देन से जुड़े वास्तु नियम

पैसों के लेनदेने से जुड़े नियम

वास्तु शास्त्र के मुताबिक पैसों की लेनदेन में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर समय के नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। जैसे कि एक नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग डेढ़ से दो घंटे पहले का समय, आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना का समय माना गया है।