घर में नहीं टिकता है पैसा, जानें तिजोरी, पर्स और लेन-देन से जुड़े वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में धन रखने की जगह जितनी स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगी, उतनी ही तेजी से आर्थिक प्रगति होती है। इसलिए तिजोरी किस दिशा में रखी गई है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये बातें सीधा असर डालती हैं।
वास्तु के अनुसार तिजोरी को हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। तिजोरी से दीवार की दूरी कम से कम एक इंच होना चाहिए। तिजोरी की पीठ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए।
वास्तु के मुताबिक तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा को धन, समृद्धि और कुबेर की दिशा कहा जाता है। इसके अलावा, तिजोरी को आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) और नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण में रखना अशुभ माना जाता है।
हालांकि, एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि तिजोरी को कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन अस्थिर होता है और खर्च बढ़ सकते हैं। तिजोरी वाले कमरे में प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन होना भी बेहद जरूरी है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक पैसों की लेनदेन में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर समय के नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। जैसे कि एक नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग डेढ़ से दो घंटे पहले का समय, आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना का समय माना गया है।
मान्यता है कि इस समय किया गया धन का लेन-देन आर्थिक अस्थिरता, धन हानि या अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है। इसी तरह शाम का समय भी धन लेन-देन के लिए अशुभ माना गया है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है, इस अवधि में धन उधार देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बाहर जाने लगती है।
इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार को तिजोरी की पूजा करना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता हैय़ कहा जाता है कि इन दिनों में की गई पूजा विशेष रूप से धन में इजाफा करती है।
मोर पंख का खास महत्व होता है। ऐसे में लोग धन वृद्धि के लिए पर्स में मोर पंख रखते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र इसे अशुभ मानता है। मोर पंख ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। इसे खुले और पवित्र स्थान में रखने से शुभ प्रभाव बढ़ता है। ऐसे में पर्स में मोर पंख रखने से अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।