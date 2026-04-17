वास्तु शास्त्र: भारी पड़ सकती हैं शीशे से जुड़ी ये 6 गलतियां, बिगड़ सकता है घर का माहौल

वास्तु शास्त्र में शीशे का महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई हर चीज की एनर्जी हमें और हमारे घर का प्रभावित करती है। इन्हीं में से एक शीशा भी है। शास्त्र में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि नाजुक सा शीशा इतना पावरफुल होता है कि ये घर की अच्छी एनर्जी को बढ़ाने और घटाने दोनों का काम आसानी से कर सकता है। अगर शीशे की प्लेसमेंट वास्तु अनुसार सही है तो घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा। वहीं एक छोटी सी गलती से छोटी-छोटी दिक्कतें शुरु हो सकती हैं और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ भी सकती है। ऐसे में शीशे से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से जरूर बचना चाहिए।