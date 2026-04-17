वास्तु शास्त्र: भारी पड़ सकती हैं शीशे से जुड़ी ये 6 गलतियां, बिगड़ सकता है घर का माहौल

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई हर चीज की एनर्जी हमें और हमारे घर का प्रभावित करती है। इन्हीं में से एक शीशा भी है। शास्त्र में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि नाजुक सा शीशा इतना पावरफुल होता है कि ये घर की अच्छी एनर्जी को बढ़ाने और घटाने दोनों का काम आसानी से कर सकता है। अगर शीशे की प्लेसमेंट वास्तु अनुसार सही है तो घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा। वहीं एक छोटी सी गलती से छोटी-छोटी दिक्कतें शुरु हो सकती हैं और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ भी सकती है। ऐसे में शीशे से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से जरूर बचना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार बेड के ठीक सामने शीशा लगाना सही नहीं होता है। मान्यता है कि कि सोते वक्त अगर शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखे तो ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्र के हिसाब से ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है और मन बैचैन सा रहने लगता है।
वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर घर में कोई टूटा हुआ शीशा रखा है तो इसकी एनर्जी अच्छी नहीं होगी। ऐसे में ये नेगेटिविटी को बढ़ाएगी। ऐसे में अगर घर में कोई शीशा टूट गया है तो इसे तुरंत ही बदल देना चाहिए।
वास्तु के नियमों के अनुसार किचन में शीशा कभी भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि अगर किचन में शीशा लगाया जाए तो इससे पूरे घर के माहौल पर अच्छा असर नहीं पड़ता है और हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि किचन में कभी भी शीशा ना रखा जाए।
कई लोग आजकल डेकॉर के नाम पर शीशे को मेनडोर पर लगा देते हैं। अगर इसका प्लेसमेंट सही नहीं हुआ तो घर में आने वाली अच्छी एनर्जी वापस लौट सकती है वहीं ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर शीशा बाहर की ओर लगाना ही है तो इसे दरवाजे के ठीक ऊपर या सामने नहीं लगाना चाहिए।
शीशा काम आता है और साथ ही इससे घर की रौनक भी बढ़ जाती है। हालांकि घर में जरूरत से ज्यादा शीशे लगाना भी सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर का माहौल उलझा हुआ लग सकता है और अच्छी एनर्जी का बैलेंस भी गड़बड़ होगा। ऐसे में सिर्फ जरूरत वाली जगह पर ही शीशा लगाना चाहिए।
वास्तु के नियम के हिसाब से चीजों का प्लेसमेंट तो सही होना चाहिए। साथ ही साथ हर चीज की साफ-सफाई भी नियमित रूप से होनी जरूरी है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि घर में रखे हुए शीशे गंदे ना हो। अगर घर में शीशे गंदे रहते हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है और मेंटल स्ट्रेल भी बढ़ता है।