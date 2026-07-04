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घर में सुख-शांति और तरक्की चाहते हैं? राशि अनुसार करें ये वास्तु उपाय, चमक जाएगी किस्मत

हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बने। लेकिन कई बार कोशिशों के बावजूद घर का माहौल भारी और नेगेटिव लगने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा की तरह हर राशि की अपनी ऊर्जा होती है। अगर आप राशि अनुसार छोटे-छोटे वास्तु उपाय अपनाएं, तो घर की ऊर्जा संतुलित हो जाती है।

Navaneet RathaurJul 04, 2026 12:03 pm IST
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मेष राशि

मेष राशि वाले लोगों का स्वामी ग्रह मंगल है। आपको अपने घर की पूर्वी दीवार पर तांबे का सूर्य चिह्न या तांबे की छोटी मूर्ति लगानी चाहिए। तांबा आपकी धातु है और सूर्य शक्ति का प्रतीक है। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और करियर में मान-सम्मान दिलाता है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक सुख और विलासिता के शौकीन होते हैं। आपके लिए घर के उत्तरी कोने में चांदी का कमल या चांदी के बर्तन में साफ पानी रखना बहुत शुभ है। इससे मन की अशांति दूर होती है और धन-समृद्धि का आगमन होता है। चांदी की चमक वृषभ राशि की स्थिरता को और मजबूत बनाती है।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले लोग नए विचारों से भरे रहते हैं। आपको घर के ईशान कोण में क्रिस्टल के पक्षियों का एक जोड़ा रखना चाहिए। इससे आपकी सोच स्पष्ट होती है और बातचीत में सफलता मिलती है। मिथुन राशि वाले अक्सर कई काम एक साथ करते हैं, इसलिए यह उपाय उनके मन की उलझनों को कम करता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है।

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कर्क राशि

कर्क राशि के लोग भावुक और परिवार से गहरा जुड़ाव रखते हैं। आपको पूजा स्थल या उत्तर दिशा में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। यह शंख घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और परिवार में प्रेम के साथ सुरक्षा की भावना बढ़ाता है। कर्क राशि वालों को मानसिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए यह उपाय उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है।

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सिंह राशि

सिंह राशि के लोग नेतृत्व और प्रतिष्ठा के प्रतीक होते हैं। आपको घर के पूर्वी हिस्से या काम की मेज पर पीतल का शेर रखना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मेहनत का पूरा फल मिलता है। सिंह राशि वाले लोगों को समाज में अपना रुतबा बनाए रखना बहुत जरूरी लगता है, इस उपाय से उनकी छवि मजबूत होती है।

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कन्या राशि

कन्या राशि के लोग अनुशासित और व्यावहारिक होते हैं। आपके लिए घर की उत्तर दिशा में नीले कांच की बोतल में मनी प्लांट लगाना उत्तम रहेगा। यह रुकावटें दूर करता है और आय के नए स्रोत खोलता है। कन्या राशि वाले अपनी छोटी-छोटी गलतियों पर भी बहुत विचार करते हैं, इसलिए यह उपाय उन्हें मानसिक शांति देता है।

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तुला राशि

तुला राशि के लोग संतुलन और मधुर संबंधों को महत्व देते हैं। बेडरूम के नैऋत्य कोण में सफेद क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है और घर का माहौल तनावमुक्त रहता है। तुला राशि वाले रिश्तों में सदैव सामंजस्य चाहते हैं, यह उपाय उनके लिए बहुत शुभ होता है।

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोग गहन और रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। आपको घर की दक्षिण दिशा में लाल मूंगे का छोटा पेड़ या लाल शोपीस रखना चाहिए। इससे गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है और साहस बना रहता है। वृश्चिक राशि वालों की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, यह उपाय उस ऊर्जा को सही दिशा देता है।

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धनु राशि

धनु राशि के लोग ज्ञान और यात्राओं के शौकीन होते हैं। आपको घर के ईशान कोण में पीतल का दीया रोज जलाना चाहिए। इससे गुरु की कृपा मिलती है और बड़े सपनों की राह आसान होती है। धनु राशि वाले हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, यह उपाय उनकी यात्रा को शुभ बनाता है।

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मकर राशि

मकर राशि के लोग बेहद मेहनती और महत्वाकांक्षी होते हैं। इस राशि के जातक मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल टांगें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और करियर में लगातार तरक्की होती है। मकर राशि वाले जीवन में स्थिरता चाहते हैं, यह उपाय उन्हें सुरक्षा का भरोसा देता है।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोग गहरी सोच रखते हैं। आपको घर की उत्तर या पश्चिम दिशा में छोटा कांच का पानी का फव्वारा रखना चाहिए। बहते पानी की आवाज मन को तरोताजा रखती है और विचारों में ठहराव नहीं आने देती है। कुंभ राशि वाले नवीन विचारों से जुड़े रहते हैं, यह उपाय उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है।

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मीन राशि

मीन राशि के लोग आध्यात्मिक और कल्पनाशील होते हैं। इस राशि के जातक घर के ईशान कोण में क्रिस्टल की मछलियों का जोड़ा रखें। इससे घर में सुख-समृद्धि और प्रचुरता आती है। मीन राशि वाले भावनाओं में जीते हैं, यह उपाय उनके जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है।

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राशि अनुसार ये उपाय बढ़ाएंगे तरक्की

राशि अनुसार ये छोटे-छोटे वास्तु उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। नियमित रूप से इन्हें अपनाएं, घर को साफ-सुथरा रखें और सकारात्मक रहें। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे सुख-शांति और तरक्की आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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