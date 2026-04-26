Numerology: मई का महीना इन 4 मूलांकों के लिए खड़ी करेगा मुसीबत? रहें सतर्क नहीं तो होगा नुकसान

मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा मई?

मूलांक 4 वालों का संबंध राहु से है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। मई के महीने में हो सकता है कि मूलांक 4 वालों की जिंदगी में अचानक से कोई बदलाव आए। काम में रुकावट जैसी चीजें भी हो सकती है। हालांकि ये इतना मेजर नहीं होगा कि घबराया जाए। बस इससे आपका तनाव बढ़ेगा। अगर आप सही तरीके से इससे डील करेंगे तो आप पर ज्यादा असर नहीं होगा।