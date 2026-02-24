Masan Holi 2026: कौन-कौन खेल सकता है मसान की होली? गृहस्थ वालों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलती

मनोरंजन के लिए नहीं है मसान की होली

रखें इस बात का ध्यान गृहस्थों को ये समझना होगा कि ये मनोरंजन के लिए या फिर ट्रे़ंड के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर यहां के विजुअल्स को डालने से बचना चाहिए। इस जगह की गरिमा और आस्था को समझकर चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अगर आप मसान की होली की देखना चाहते हैं तो इसे दूर के खड़े होकर देख सकते हैं। सलाह तो यही दी जाती है कि गृहस्थों के गंगा के दूसरे पार से मसान की होली को देखना सही रहता है। ये विशेष रूप की साधना और श्रद्धा से जुड़ी हुई परंपरा है। ऐसे में इसमें सोच-समझकर ही हिस्सा लेना चाहिए।