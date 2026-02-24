Masan Holi 2026: कौन-कौन खेल सकता है मसान की होली? गृहस्थ वालों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलती

काशी यानी वाराणसी में रंगभरी एकादशी से ही होली का उत्सव शुरु हो जाता है। मान्यता के हिसाब से जब विवाह के बाद भगवान शिव मां पार्वती को लेकर काशी पहुंचे थे तो उनके स्वागत में देवी-देवताओं ने उनके साथ रंग और फूलों वाली होली खेली थी। इसी वजह से हर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने एकादशी पर ही काशी में होली खेली जाती है। इसके ठीक बाद ही यहां पर मसान की होली खेली जाती है।
मसान की होली को लेकर एक पौराणिक कथा ये है कि देवी-देवताओं संग होली खेलने के बाद अगले दिन भगवान शिव ने श्मशान घाट में भूत-प्रेत और पिशाचों के साथ भस्म से होली खेली थी। इसी वजह से काशी में रंगभरी एकादशी के ठीक अगले दिन मसान होली खेली जाती है।
मसान की होली से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो मन में जिज्ञासा जरूर पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाई जाने वाली मसान होली महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर खेली जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव यहां पर आकर अपने परम भक्तों के साथ होली खेलते हैं। कई लोग मसान होली को चिता भस्म की होली भी कहते हैं। दरअसल मसान की होली में रंग के साथ-साथ भस्म का भी इस्तेमाल किया जाता है।
परंपरा के अनुसार मसान की होली में अघोरी परंपरा से जुड़े लोग शामिल होते हैं। वहीं नागा साधु और साधु-संत भी इस होली में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि ये लोग मसान होली को जीवन और मृत्यु के सच को स्वीकार कहने का प्रतीक मानते हैं।
जब भी आपने मसान की होली की तस्वीरें या फिर वीडियो देखी होंगी तो पाया होगा कि बहुत सारे गृहस्थ लोग भी इस होली में शामिल होते हैं लेकिन ये कितना सही है? इस पर कम ही बात होती है।
बता दें कि मसान वाली होली आम होली से काफी अलग होती है। हालांकि कुछ लोकल लोग और श्रद्धालु भी इसमें शामिल होते हैं। वहीं इन दिनों क्रिएटर्स भी अपने कंटेंट के लिए इस होली में शामिल होते हैं। मसान की होली सिर्फ और सिर्फ आस्था और परंपरा से जुड़ा आयोजन है। यहां पर हंसी-मजाक वाली होली नहीं बल्कि बहुत ही गंभीर होली खेली जाती हैं। ऐसे में इसमें सिर्फ अघोरियों के साथ-साथ साधु-संत और नागा-साधु लोगों को ही शामिल होने देना चाहिए।
सिर्फ रोमांच के चक्कर में मसान की होली में शामिल नहीं होना चाहिए। बिना सही जानकारी के भीड़ का हिस्सा बनने से हर किसी को बचना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात ये है कि मसान की होली महाश्मशान यानी मणिकर्णिका घाट पर होती है। ये बहुत ही पवित्र और संवेदनशील जगह है जहां की एनर्जी अलग ही लेवल की होती है।
रखें इस बात का ध्यान गृहस्थों को ये समझना होगा कि ये मनोरंजन के लिए या फिर ट्रे़ंड के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर यहां के विजुअल्स को डालने से बचना चाहिए। इस जगह की गरिमा और आस्था को समझकर चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अगर आप मसान की होली की देखना चाहते हैं तो इसे दूर के खड़े होकर देख सकते हैं। सलाह तो यही दी जाती है कि गृहस्थों के गंगा के दूसरे पार से मसान की होली को देखना सही रहता है। ये विशेष रूप की साधना और श्रद्धा से जुड़ी हुई परंपरा है। ऐसे में इसमें सोच-समझकर ही हिस्सा लेना चाहिए।