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माणिक्य पहनने से चमक उठेगी सोई किस्मत और बढ़ेगा मान-सम्मान, लेकिन ये लोग भूलकर भी ना पहनें

वैदिक ज्योतिष में नौ प्रमुख रत्नों का विशेष महत्व है। इनमें माणिक्य यानी रूबी को सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। लाल रंग का यह चमकदार रत्न ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सही व्यक्ति द्वारा धारण करने पर यह सोई किस्मत को जगा सकता है और मान-सम्मान बढ़ा सकता है।

Navaneet RathaurAug 11, 2026 03:04 pm IST
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माणिक्य का ज्योतिषीय महत्व

माणिक्य को सूर्य का रत्न माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, शक्ति और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर हो या उसे मजबूत करने की जरूरत हो, तो योग्य सलाह के बाद माणिक्य धारण किया जा सकता है। यह रत्न व्यक्ति के व्यक्तित्व में चमक लाता है और समाज में पहचान बनाने में मदद करता है। प्रशासन, राजनीति, सरकारी सेवा और नेतृत्व वाले क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए इसे शुभ माना जाता है।

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आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाए

माणिक्य धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। व्यक्ति के अंदर हिम्मत और स्पष्टता आती है। इससे व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है और लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। जो लोग अपनी बात रखने में हिचकते हैं या आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए यह रत्न सहायक हो सकता है। सही तरीके से धारण करने पर मान-सम्मान में वृद्धि होने की संभावना रहती है।

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धारण करने का सही तरीका

माणिक्य को सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना शुभ माना गया है। इसे रविवार के दिन सूर्योदय के बाद पहनने की परंपरा है। धारण करने से पहले गंगाजल, कच्चे दूध, शहद और स्वच्छ जल से शुद्ध करें। सूर्य देव को अर्घ्य देकर 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। सबसे शुभ उंगली दाएं हाथ की अनामिका मानी जाती है। बिना शुद्धिकरण के रत्न ना पहनें।

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किन राशियों के लिए सबसे शुभ?

सिंह राशि के जातकों के लिए माणिक्य सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि सिंह के स्वामी सूर्य हैं। मेष, धनु और वृश्चिक राशि के कुछ जातकों को भी कुंडली की स्थिति के अनुसार, यह रत्न पहनाया जा सकता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य शुभ भावों में मजबूत हो तो माणिक्य और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। सही लग्न और भाव देखकर ही पहनना चाहिए।

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ये लोग भूलकर भी ना पहनें

वृषभ, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन लग्न के जातकों को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। इन राशियों के स्वामियों की सूर्य से शत्रुता होती है। गलत रत्न पहनने से सिरदर्द, पारिवारिक कष्ट या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का हो या छठे, आठवें, बारहवें भाव का स्वामी हो उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। बिना कुंडली जांच के रत्न धारण करना ठीक नहीं माना जाता है।

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किन रत्नों के साथ ना पहनें

माणिक्य के साथ नीलम, गोमेद और हीरा कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। इनके मेल से दुर्घटना या अपयश का खतरा बढ़ सकता है। रत्नों का संयोजन ज्योतिषीय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। गलत मिलान से अपेक्षित लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए एक से अधिक रत्न धारण करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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फैशन के लिए ना पहनें

कई लोग सिर्फ दिखाने या फैशन के लिए रत्न पहन लेते हैं। ज्योतिष में इसे उचित नहीं माना गया है। हर रत्न का प्रभाव अलग होता है और वह कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। गलत रत्न पहनने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। माणिक्य को सिर्फ ज्योतिषीय सलाह के बाद ही धारण करें, ताकि इसका सही लाभ मिल सके।

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सही सलाह से ही मिलेगा लाभ

माणिक्य एक शक्तिशाली रत्न है, जो सूर्य की ऊर्जा को मजबूत करता है। सही व्यक्ति के लिए यह आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और सफलता ला सकता है। लेकिन गलत व्यक्ति के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराना और योग्य ज्योतिषी की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सही विधि और सही समय पर धारण करने पर ही माणिक्य सोई किस्मत को चमका सकता है और मान-सम्मान बढ़ा सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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