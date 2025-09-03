Vastu Tips: मंदिर से वापस आते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए?

मंदिर से वापस लौटने के वास्तु नियम

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का खास महत्व है। कई लोग घर पर पूजा करने के बाद मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करते हैं। वास्तु शास्त्र में मंदिर से वापस आने के कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बरकत होती है। जानें वास्तु के अनुसार मंदिर से वापस आते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।