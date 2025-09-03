Mandir se wapas aane ka vastu niyam kya hain Vastu Tips Of Return From Temple Vastu Tips: मंदिर से वापस आते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए?
Vastu Tips: मंदिर से वापस आते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए?

Vastu tips for temple: वास्तु के अनुसार, मंदिर से वापस आते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि मंदिर से लौटते समय वास्तु नियमों का पालन करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं।

Saumya TiwariWed, 3 Sep 2025 04:48 PM
मंदिर से वापस लौटने के वास्तु नियम

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का खास महत्व है। कई लोग घर पर पूजा करने के बाद मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करते हैं। वास्तु शास्त्र में मंदिर से वापस आने के कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बरकत होती है। जानें वास्तु के अनुसार मंदिर से वापस आते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रसाद घर आकर करें ग्रहण

वास्तु के अनुसार, जो प्रसाद मंदिर से मिलता है, उसे घर आकर ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद को रास्ते में नहीं खाना चाहिए। प्रसाद को पूरे परिवार के साथ मिलकर ग्रहण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है।

घर न लाएं खाली लोटा

वास्तु के अनुसार, अगर मंदिर जाते समय या आते समय जो लोटा लेकर जाते है तो, वह खाली नहीं होना चाहिए। भगवान को जल अर्पण के बाद कुछ जल लोटे में छोड़ दें और उसे वापिस ले आएं। मंदिर से वापस आकर इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

पैर न धोएं

वास्तु के अनुसार, मंदिर से घर आने के बाद तुरंत पैर नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

कहीं और नहीं जाना चाहिए

वास्तु के अनुसार अगर मंदिर जा रहे हैं, तो उसके बाद सीधे अपने घर या कार्यस्थल पर ही जाएं। कहीं और नहीं जाना चाहिए।

लौटते समय घंटी न बजाएं

वास्तु के अनुसार, मंदिर से दर्शन के बाद लौटते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मंदिर से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है और बाहर की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

