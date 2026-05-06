Vastu Tips: मेनडोर के पास है वॉश बेसिन? घर में होती हैं ये 2 दिक्कतें, बिना तोड़फोड़ किए करें ये उपाय

आजकल घरों में सफाई और सुविधा के नाम पर लोग मेनडोर या पोर्च के पास वॉश बेसिन लगवा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह एक बड़ी गलती मानी जाती है जो धीरे-धीरे आर्थिक और मानसिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। घर का मेनडोर यानी मुख्यद्वारा वो जगह है जहां से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और माना जाता है कि यहीं से ही घर में सुख-समृद्धि भी आती है। और समृद्धि प्रवेश करती है। ऐसे में अगर यही पानी का बहाव या गंदगी जुड़ी चीजें हो तो इसका असर सीधे घर की सुख-शांति पर जरूर पड़ेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े ही वास्तु की कुछ जरूरी बातें।
वास्तु के अनुसार पानी का संबंध धन और लक्ष्मी से माना जाता है। जब घर के मेनडोर पर ही पानी का बहाव होगा तो इसे धन के बहने का संकेत माना जाता है। इसका असर ये होता है कि घर के लोग चाहे कितना भी कमा लें लेकिन बचत के नाम पर कुछ नहीं होगा। मेनडोर के पास बेसिन लगवाने से आपते खर्चे लगातार बढ़ते ही जाएंगे।
वॉश बेसिन का इस्तेमाल हाथ धोने या फिर कुल्ला वगैरह करने के लिए होता है। ये गंदगी को साफ करता है। अगर ये चीज घर के मेनडोर पर होती है तो इससे राहु-केतु की एनर्जी भी जुड़ जाती है। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि इससे घर में हमेशा तनाव बना रहता है और कलेश भी खूब होते हैं।
अगर अब नुकसान देखकर आप वॉश बेसिन को हटवाने या तुड़वाने की प्लान कर रहे हैं तो परेशान ना हो। बिना तोड़फोड़ किए ही आप इसे यहां लगे रहने दें। बदले में बस कुछ उपाय की मदद से आप इससे बनने वाली एनर्जी को काट सकते हैं।
इस बात को सुनिश्चित करें कि वॉस वेसिन में किसी भी तरीके की लीकेज ना हो। अगर ऐसा होता है तो वास्तु की नजर में इसे कर्जे और आर्थिक संकट के रूप में देखा जाता है।
अगर आप बेसिन को हटाना नहीं चाह रहे हैं और इसके नुकसान भी नहीं चाहते हैं तो इसे किसी पार्टिशन कवर से ढक दें। ऐसा ना हो कि अंदर आते ही इस पर नजर पड़े। इस उपाय से आप इसके नेगेटिव असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर मेनडोर के पास वॉश बेसिन है तो इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर यहां पर गंदगी या फिर पानी जमा होगा तो ये घर में नेगेटेविटी लेकर आएगा।
नया-नया घर बनवाया है? मेनडोर के पास वॉश बेसिन भी बनवा लिया है? अब कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हां है तो तुरंत वहां एक मनी प्लांट लगा दें। इससे आप एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। साथ ही इससे घर में अच्छी वाइब्स भी आएंगी।
मेनडोर के बाहर वॉश बेसिन लगाना ही गलती है। अगर आप यहां एक शीशा भी लगा देंगे तो इससे होने वाले नुकसान से होने वाला असर दोगुना हो जाएगा। यहां शीशा ना लगवाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसमें मेनगेट की झलक आएगी और यही से सौभाग्य और अच्छी एनर्जी वापस लौट जाएगी।
अगर बात की जाए वॉश बेसिन की सही दिशा की तो ये हमेशा उत्तर या फिर ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) की ओर होना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।