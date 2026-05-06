Vastu Tips: मेनडोर के पास है वॉश बेसिन? घर में होती हैं ये 2 दिक्कतें, बिना तोड़फोड़ किए करें ये उपाय

मेनडोर के पास हो बेसिन तो संभल जाएं

आजकल घरों में सफाई और सुविधा के नाम पर लोग मेनडोर या पोर्च के पास वॉश बेसिन लगवा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह एक बड़ी गलती मानी जाती है जो धीरे-धीरे आर्थिक और मानसिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। घर का मेनडोर यानी मुख्यद्वारा वो जगह है जहां से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और माना जाता है कि यहीं से ही घर में सुख-समृद्धि भी आती है। और समृद्धि प्रवेश करती है। ऐसे में अगर यही पानी का बहाव या गंदगी जुड़ी चीजें हो तो इसका असर सीधे घर की सुख-शांति पर जरूर पड़ेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े ही वास्तु की कुछ जरूरी बातें।