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Vastu Tips: ॐ और स्वास्तिक समेत मुख्य द्वार पर बनाएं ये 4 शुभ निशान, घर में आएंगी खुशियां ही खुशियां

Main Door Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर ॐ और स्वास्तिक के अलावा कुल 4 निशान बनाने से घर में अच्छा लक आता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Garima SinghJun 02, 2026 07:32 pm IST
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मुख्य द्वार पर बना लें ये 4 शुभ निशान

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर में ऊर्जा के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि यहां की सजावट वास्तु के अनुसार की जाए तो काफी हद तक घर के माहौल को सकारात्मक रखा जा सकता है। मुख्य द्वार पर बनाए गए कुछ शुभ चिन्ह सुख, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं।

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मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान

वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर की शुद्धता बनी रहती है। इसी वजह से कई लोग विशेष अवसरों और त्योहारों पर इसे जरूर बनाते हैं।

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ॐ का चिन्ह बनाना

वास्तु मान्यता है कि अगर मुख्य द्वार पर ॐ का निशान बनाया जाए तो घर की सकारात्मकता बढ़ेगी। इससे घर का वातावरण शांत होता है। साथ ही इससे मन भी अच्छा रहता है। ॐ को हिंदू धर्म में पवित्र प्रतीकों में गिना जाता है और इसी वजह से लोग इसका स्टीकर भी मुख्य द्वार पर लगाते हैं।

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मुख्य द्वार पर शुभ-लाभ लिखना

वास्तु में शुभ-लाभ को तरक्की और खुशहाली के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मुख्य द्वार पर इसे लिखने की परंपरा काफी पुरानी है। माना जाता है कि इसे घर के बाहर लिखने से शुभ काम जल्दी-जल्दी होते हैं। वहीं इसकी ऊर्जा से परिवार के सदस्य जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ते हैं।

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मां लक्ष्मी के पदचिह्न

मुख्य द्वार पर मां लक्षमी के पदचिह्न बनाने को सौभाग्य के आगमन के तौर पर देखा जाता है। बस ध्यान रहें कि मां लक्ष्मी के पदचिन्ह अंदर की ओर आते हुए नजर आएं। माना जाता है कि इससे घर में धन, सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है।

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कब और कैसे बनाएं चारों निशान?

जब भी आप मुख्य द्वार पर ये निशान बनाएं तो पहले वहां की साफ-सफाई कर लें। अब श्रद्धा भाव के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी और चंदन को मिला लें और इसी से ये सारे निशान बना लें। आप चाहे तो इन चारों में से अपनी पसंद से एक या फिर इससे भी ज्यादा निशान बना सकते हैं।

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ध्यान में रखें ये बात

बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चारों निशान जिंदगी में खुशहाली तो लाएंगे लेकिन आपके अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। ये उपाय धार्मिक मान्यता पर आधारित होते हैं। इन्हें बनाने के साथ-साथ घर में आप भी अपने बात-व्यवहार का ख्याल रखें और सोच हमेशा सकारात्मक ही रखें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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