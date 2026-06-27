Numerology: इन जोड़ियों को देख लोग कहते हैं मेड इन हेवन, देते हैं कपल गोल्स

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ मूलांक की जोड़ियां एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझती हैं। मान्यता है कि इनका रिश्ता प्यार और भरोसे की वजह से लॉन्ग टर्म वाला बन जाता है। आइए जानते हैं इन जोड़ियों के बारे में।
मूलांक 1 वाले कॉन्फिडेंट और लीडरशिप क्वालिटी लिए हुए होते हैं। वहीं नंबर 9 वाले लोग सपोर्टिव और एनर्जेटिक होते हैं। दोनों ही एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। इसी वजह से इनका रिश्ता मजबूत होता है। इनका नाता सूर्य और मंगल ग्रह से हैं।
मूलांक 2 और मूलांक 7 का नाता चंद्रमा और केतु से है। जहां एक ओर मूलांक 2 वाले इमोशनल और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं वहीं 7 नंबर वाले लोग धैर्य और समझदारी से रिश्ता निभाते हैं। भरोसे और इमोशनल अटैचमेंट से इनका रिश्ता मजबूत बनता है।
मूलांक 3 गुरु यानी जूपिटर और मूलांक 7 केतु से संबंधित है। इसी वजह से मूलांक 3 वाले लोग समझदार और पॉजिटिव सोच वाले होंते हैं। वहीं मूलांक 7 वाले हर चीज को बहुत ही गहराई से सोचते हैं। दोनों मिलकर हर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। ऐसे में इनका रिश्ता लॉन्ग टर्म वाला बन जाता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन मूलांक की जोड़ियों की सबसे बड़ी ताकत आपसी समझ और भरोसा ही है। ये एक-दूसरे की बात सुनते हैं और मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ निभाते हैं। छोटी-छोटी चीजों को लेकर ये अपना रिश्ता खराब नहीं करते हैं।
इन लोगों की सबसे खास बात ये भी है कि ये एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करना जानते हैं। हर फैसले में एक-दूसरे का साथ देते हैं। वहीं एक और अच्छी चीज है कि ये खुलकर बात करते हैं जिससे आधी दिक्कत तो वैसे ही दूर हो जाती है।
सिर्फ मूलांक के आधार पर ही नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और खुलकर बातचीत करने से किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।