Numerology: इन जोड़ियों को देख लोग कहते हैं मेड इन हेवन, देते हैं कपल गोल्स

मूलांक 3 और मूलांक 7 की जोड़ी

मूलांक 3 गुरु यानी जूपिटर और मूलांक 7 केतु से संबंधित है। इसी वजह से मूलांक 3 वाले लोग समझदार और पॉजिटिव सोच वाले होंते हैं। वहीं मूलांक 7 वाले हर चीज को बहुत ही गहराई से सोचते हैं। दोनों मिलकर हर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। ऐसे में इनका रिश्ता लॉन्ग टर्म वाला बन जाता है।