Numerology: इन तारीखों वाले कपल्स होते हैं मेड फॉर ईच अदर, शादी के बाद चमकेगी किस्मत

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्म लेने वाले लोगों की जोड़ी एक-दूसरे के लिए परफेक्ट होती है। माना जाता है कि ये लोग जिंदगी भर प्यार और तरक्की के साथ बरकत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जानिए क्या आपके साथ-साथ आपके पार्टनर की बर्थडेट इस लिस्ट में शामिल है या नहीं?
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 यानी 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख वाले और मूलांक 9 यानी 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनती है। इन कप्लस के बीच जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखनो मिलता है। ये एक-दूसरे को खूब मोटिवेट करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी मान्यता है कि अगर मूलांक 1 और 9 वाले जोड़े साथ में मिलकर नया बिजनेस शुरू करते हैं तो एक-दूसरे का साथ पाकर ये हर चीज में अच्छा कर जाते हैं। सही प्लानिंग और मेहनत से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है।
मूलांक 2 यानी 2, 11, 20, 29 को जन्मे हुए लोग और मूलांक 7 यानी 7, 16, 25 बर्थडेट वाले लोग की जोड़ी को लोग मेड फॉर ईच अदर कहते हैं। ये लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। शादी के बाद इनके रिश्ते में अपनापन और भरोसा और भी बढ़ जाता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 7 वाले लोगों की वाइब इतनी कमाल होती है कि घर का हर कोना चहक उठता है। मुश्किल समय में भी ये एक-दूसरे के साथ डटकर खड़े होते हैं। इनकी मौजूदगी से घर का माहौल सुकून भरा होता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 यानी 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग और 9 वाली जोड़ी भी कमाल की होती है। एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं और हमेशा साथ निभाते हैं।
मूलांक 3 और 9 वाली जोड़ी हमेशा पैसों के मामले में सही फैसले लेती है। आगे चलकर इनके पास अपार धन-दौलत होता है। साथ मिलकर ये लोग अपने हर सपने को पूरा करते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।