Numerology: मूलांक के हिसाब से जानें अपना लकी रंग, जिंदगी में आएगी पॉजिटिविटी

मूलांक 1 लकी रंग

जिसका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 वालों के लिए पीला, गोल्डन और सफेद रंग सबसे लकी होता है। इन रंगों को अपने आसपास ज्यादा रखने से मूलांक 1 वालों को काफी पॉजिटिव फील होगा। इस रंग के कपड़े पहनना भी मूलांक 1 वालों के लिए काफी अच्छा होगा।