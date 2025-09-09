lucky color according numerology number mulank ke hisab se lucky colour Numerology: मूलांक के हिसाब से जानें अपना लकी रंग, जिंदगी में आएगी पॉजिटिविटी
Numerology Number Lucky Colors: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से हर एक मूलांक का लकी रंग होता है। अगर मूलांक के अनुसार इन रंगों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके कई फायदे भी मिल सकते हैं। 

Garima SinghTue, 9 Sep 2025 02:54 PM
मूलांक से जानें अपना लकी रंग

किसी की बर्थडेट से उसके मूलांक का पता चलता है। दरअसल बर्थडेट के योग को ही मूलांक कहते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर किसी का मूलांक पता चल जाए तो उसके लकी नंबर और लकी कलर का भी पता लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे रंगों की। तो नीचे जानिए आखिर हर एक मूलांक के लकी रंग कौन सा है?

मूलांक 1 लकी रंग

जिसका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 वालों के लिए पीला, गोल्डन और सफेद रंग सबसे लकी होता है। इन रंगों को अपने आसपास ज्यादा रखने से मूलांक 1 वालों को काफी पॉजिटिव फील होगा। इस रंग के कपड़े पहनना भी मूलांक 1 वालों के लिए काफी अच्छा होगा।

मूलांक 2 लकी रंग

किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होगा। इन लोगों के लिए हल्के रंग काफी लकी है। क्रीम रंग, हल्का पीला और सफेद के शेड्स इन्हें खूब पहनने चाहिए।

मूलांक 3 लकी रंग

जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोगों को मूलांक 3 होगा। इन लोगों के लिए पीला, बैंगनी और नारंगी रंग शुभ होगा।

मूलांक 4 लकी रंग

जो लोग किसी भी तारीख की 4, 13, 22 या फिर 31 जन्मे हो, ऐसे लोगों का मूलांक 4 होगा। इन लोगों के लिए ग्रे, नीला और क्रीम रंग के शेड्स काफी लकी होते हैं।

मूलांक 5 लकी रंग

किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 वालों के लिए सफेद और सारे हल्के रंग लकी होते हैं।

मूलांक 6 लकी रंग

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इन लोगों के लिए गुलाबी और नीला रंग लकी होता है।

मूलांक 7 लकी रंग

ऐसे ही 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 7 होता है। इन लोगों के लिए लकी रंग पीला और हरा होता है। ये लोग अगर सफेद रंग के कपड़े भी पहनेंगे तो इसके कई लाभ मिलेंगे।

मूलांक 8 लकी रंग

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे लोगों के लिए लाल और गुलाबी रंग काफी लकी है। वहीं नेवी ब्लू भी इनके लिए लकी है।

मूलांक 9 लकी रंग

9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वालों के लिए पीला, गुलाबी, सफेद रंग के शेड्स काफी लकी होते हैं।

