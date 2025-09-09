Numerology: मूलांक के हिसाब से जानें अपना लकी रंग, जिंदगी में आएगी पॉजिटिविटी

किसी की बर्थडेट से उसके मूलांक का पता चलता है। दरअसल बर्थडेट के योग को ही मूलांक कहते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर किसी का मूलांक पता चल जाए तो उसके लकी नंबर और लकी कलर का भी पता लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे रंगों की। तो नीचे जानिए आखिर हर एक मूलांक के लकी रंग कौन सा है?
जिसका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 वालों के लिए पीला, गोल्डन और सफेद रंग सबसे लकी होता है। इन रंगों को अपने आसपास ज्यादा रखने से मूलांक 1 वालों को काफी पॉजिटिव फील होगा। इस रंग के कपड़े पहनना भी मूलांक 1 वालों के लिए काफी अच्छा होगा।
किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होगा। इन लोगों के लिए हल्के रंग काफी लकी है। क्रीम रंग, हल्का पीला और सफेद के शेड्स इन्हें खूब पहनने चाहिए।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोगों को मूलांक 3 होगा। इन लोगों के लिए पीला, बैंगनी और नारंगी रंग शुभ होगा।
जो लोग किसी भी तारीख की 4, 13, 22 या फिर 31 जन्मे हो, ऐसे लोगों का मूलांक 4 होगा। इन लोगों के लिए ग्रे, नीला और क्रीम रंग के शेड्स काफी लकी होते हैं।
किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 वालों के लिए सफेद और सारे हल्के रंग लकी होते हैं।
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इन लोगों के लिए गुलाबी और नीला रंग लकी होता है।
ऐसे ही 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 7 होता है। इन लोगों के लिए लकी रंग पीला और हरा होता है। ये लोग अगर सफेद रंग के कपड़े भी पहनेंगे तो इसके कई लाभ मिलेंगे।
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे लोगों के लिए लाल और गुलाबी रंग काफी लकी है। वहीं नेवी ब्लू भी इनके लिए लकी है।
9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वालों के लिए पीला, गुलाबी, सफेद रंग के शेड्स काफी लकी होते हैं।