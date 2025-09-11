Numerology: क्या है आपका लकी चार्म? मूलांक के हिसाब से जानें सीक्रेट

मूलांक 9 लकी चार्म

किसी भी महीने की 9,18 और 27 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 9 होगा। इस मूलांक के जातकों को अपनी कलाई सूनी नहीं रखनी चाहिए। इस मूलांक के लोग कोई ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट या फिर कलावा भी कलाई पर बांध सकते हैं। इससे इनकी एनर्जी भी बर्बाद नहीं होगी। साथ ही इनके लिए ये लकी चार्म की तरह काम भी करेगा।