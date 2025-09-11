lucky charms according to numerology number in hindi Numerology: क्या है आपका लकी चार्म? मूलांक के हिसाब से जानें सीक्रेट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: क्या है आपका लकी चार्म? मूलांक के हिसाब से जानें सीक्रेट

Numerology: क्या है आपका लकी चार्म? मूलांक के हिसाब से जानें सीक्रेट

Numerology Number Lucky Charm: न्यूमेरेलॉजी की मदद से लाइफ को काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है। आप अपनी बर्थडेट के योग से अपना मूलांक निकाल सकते हैं। आज जानिए कि मूलांक के हिसाब से आपके पास कौन सा लकी चार्म होना चाहिए?

Garima SinghThu, 11 Sep 2025 12:21 PM
1/10

मूलांक के हिसाब से लकी चार्म

न्यूमेरेलॉजी की मदद से हर एक मूलांक के जातक अपने साथ लकी चार्म रखेंगे तो उन्हें खूब तरक्की मिलेगी। बता दें कि आप अपनी जन्मतिथि के योग की मदद से अपना मूलांक जान सकते हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि अंकशास्त्र में किस मूलांक के लिए कौन सी चीज लकी बताई गई है?

2/10

मूलांक 1 लकी चार्म

शास्त्र के हिसाब से मूलांक 1 वाले अगर सोना का छल्ला पहनते हैं तो उन्हें खूब तरक्की मिलेगी। पसंद के हिसाब से सोने की अंगूठी भी बनवाई जा सकती है। बता दें कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे हुए लोगों का ही मूलांक 1 होता है।

3/10

मूलांक 2 लकी चार्म

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2,11,20 और 29 को हुआ है तो ऐसे लोगों का मूलांक 2 होगा। नंबर 2 चंद्रमा से कनेक्टेड रहता है। ऐसे में मूलांक 2 वालों को चांदी के ज्वेलरी पहनने चाहिए।

4/10

मूलांक 3 लकी चार्म

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से किसी भी महीने की 3,12, 22 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले मूलांक 3 की श्रेणी में आते हैं। इस मूलांक के लोगों को अपने पास एक रूमाल जरूर रखना चाहिए। इसकी मदद से उनके हर काम आसानी से पूरे हो जाते हैं।

5/10

मूलांक 4 लकी चार्म

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से किसी भी महीने की 4,13,22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक वाले जातकों को वूडेन पेन रखना चाहिए। इससे उन्हें करियर में काफी ग्रोथ मिलेगी।

6/10

मूलांक 5 लकी चार्म

किसी भी महीने की 5,14 और 23 को जन्मे हुए लोग मूलांक 5 की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए हरा रंग बेहद ही शुभ होता है। ऐसे में लकी चार्म के तौर पर इन्हें हरे रंग का पर्स अपने पास रखना चाहिए।

7/10

मूलांक 6 लकी चार्म

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 6,15 और 24 को जिन लोगों का जन्म होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के लिए खुशबू वाली चीजें लकी होती हैं। ऐसे में इन लोगों को अपने पास हमेशा इत्र की बॉटल रखनी चाहिए।

8/10

मूलांक 7 लकी चार्म

किसी भी महीने की 7,16 और 25 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 7 की श्रेणी में आते हैं। इन लोगों के लिए मेटल की चीजें काफी शुभ होती हैं। अगर ये लोग मेटल की घड़ी पहनेंगे तो इनके लिए काफी अच्छा होगा।

9/10

मूलांक 8 लकी चार्म

किसी भी महीने की 8,17, और 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 8 होगा। इन लोगों के लिए नीला रंग काफी लकी होता है। ऐसे में नीले रंग की कोई भी चीज ये अपने पास लकी चार्म के तौर पर रख सकते हैं।

10/10

मूलांक 9 लकी चार्म

किसी भी महीने की 9,18 और 27 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 9 होगा। इस मूलांक के जातकों को अपनी कलाई सूनी नहीं रखनी चाहिए। इस मूलांक के लोग कोई ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट या फिर कलावा भी कलाई पर बांध सकते हैं। इससे इनकी एनर्जी भी बर्बाद नहीं होगी। साथ ही इनके लिए ये लकी चार्म की तरह काम भी करेगा।

Numerology