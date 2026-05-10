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Numerology: शादी के मंडप तक रिश्ते को पहुंचाते हैं ये 4 मूलांक, लव मैरिज होती है सुपरहिट

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ मूलांकों की लव मैरिज काफी सक्सेजफुल मानी जाती है। जानिए किन मूलांकों के लोगों का रिश्ता शादी के बाद और भी मजबूत होता है?

Garima SinghMay 10, 2026 11:45 am IST
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इन मूलांकों की होती है लव मैरिज

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार लव मैरिज सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि मूलांक और ग्रहों के तालमेल पर भी निर्भर करती है। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो रिश्ते को दिल से निभाते हैं और उनकी लव मैरिज सफल भी होती है। मूलांक 2, 3, 5 और 6 वालों की लव मैरिज सुपरहिट साबित होती है। आइए जानते हैं कि इन लोगों की किस मूलांक के साथ ज्यादा जमती है?

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ऐसे निकालें अपना मूलांक

सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर मूलांक निकालना कैसै हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है तो आप इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और यही आपका मूलांक होगा। ऐसे ही अगर 11 को जन्म हुआ है तो मूलांक 2 होगा वहीं 24 तारीख को जन्म हुआ है तो मूलांक 6 होगा।

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मूलांक 2 की लव मैरिज

चंद्रमा के प्रभाव के चलते ये लोग काफी इमोशनल और वफादार होते हैं। पार्टनर की फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं और इनकी लव मैरिज के चांस ज्यादा होते हैं। मूलांक 1, 2 और 3 के साथ इनकी खूब बनती है।

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मूलांक 5 की लव मैरिज

बुध ग्रह से प्रभावित होने की वजह से ये लोग बातचीत और दोस्ती में माहिर होते हैं। इनकी लव मैरिज अक्सर दोस्ती से शुरू होती है और आपसी समझ के साथ इनक रिश्ता आगे जाता है। इनका बॉन्ड 1, 5 और 6 मूलांक के साथ खूब दिखता है।

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मूलांक 6 की लव मैरिज

शुक्र से प्रभावित मूलांक 6 वाले बेहद ही रोमांटिक होते हैं। रिश्ते को ईमानदारी से निभाना जानते हैं और इनकी लव मैरिज सुपरहिट साबित होती है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इनका रिश्ता मूलांक 5, 6 और 8 के साथ खूब चलता है।

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मूलांक 7 की लव मैरिज

केतु की वजह से ये लोग दिखावे से ज्यादा दिल से जुड़ाव पसंद करते हैं। इनका रिश्ता शांत लेकिन गहरा और सच्चा होता है। मूलांक 1, 3 और 5 वालों के साथ इनकी लव मैरिज लंबे समय तक चलती है।

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न्यूमेरेलॉजी की सुपरहिट जोड़ियां

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 और मूलांक 9 वालों की जोड़ी काफी अच्छी होती है। वहीं मूलांक 1 और 2 के बीच भी अच्छी केमेस्ट्री देखने को मिलती है। मूलांक 6 सेम मूलांक के बेस्ट पार्टनर बनते हैं।

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इस मूलांक की लव मैरिज में दिक्कत

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 और मूलांक 8 वाले लव मैरिज कर सकते हैं लेकिन इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कमिटमेंट के बाद ये अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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