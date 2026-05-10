Numerology: शादी के मंडप तक रिश्ते को पहुंचाते हैं ये 4 मूलांक, लव मैरिज होती है सुपरहिट

इन मूलांकों की होती है लव मैरिज

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार लव मैरिज सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि मूलांक और ग्रहों के तालमेल पर भी निर्भर करती है। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो रिश्ते को दिल से निभाते हैं और उनकी लव मैरिज सफल भी होती है। मूलांक 2, 3, 5 और 6 वालों की लव मैरिज सुपरहिट साबित होती है। आइए जानते हैं कि इन लोगों की किस मूलांक के साथ ज्यादा जमती है?