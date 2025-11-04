Gemstone for Libra: तुला राशि वालों के लिए वरदान से कम नहीं है ये रत्न, मिलते हैं ये 5 फायदे

तुला राशि वालों के लिए लकी रत्न

राशिचक्र में सातवीं राशि तुला है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जिस भी व्यक्ति के जन्म समय में चंद्रमा तुला राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि तुला होती है। ग्रह स्वामी शुक्र होने की वजह से तुला राशि वालों की जिंदगी सुख-समृद्धि से भरी रहती है। वहीं इन लोगों के जीवन में सुख-सुविधाएं भी बहुत होती हैं। हालांकि उतार-चढ़ाव तो हर राशि के जातक की जिंदगी में होते हैं और ऐसा होता है बाकी ग्रहों की स्थिति की वजह से। ऐसे में इन लोगोंं को अपने राशि अनुकूल रत्न पहनना चाहिए।