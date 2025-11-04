Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणGemstone for Libra: तुला राशि वालों के लिए वरदान से कम नहीं है ये रत्न, मिलते हैं ये 5 फायदे

Gemstone for Libra: तुला राशि वालों के लिए वरदान से कम नहीं है ये रत्न, मिलते हैं ये 5 फायदे

Luckiest Gemstone for Libra: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला होती है और इस राशि के जातकों के लिए कुछ रत्न वाकई में लाभकारी होते हैं। वहीं एक रत्न हैं जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बन जाती हैं। जानिए इस रत्न के बारे में और इससे जुड़े फायदों के बारे में…

Garima SinghTue, 4 Nov 2025 03:10 PM
1/7

तुला राशि वालों के लिए लकी रत्न

राशिचक्र में सातवीं राशि तुला है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जिस भी व्यक्ति के जन्म समय में चंद्रमा तुला राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि तुला होती है। ग्रह स्वामी शुक्र होने की वजह से तुला राशि वालों की जिंदगी सुख-समृद्धि से भरी रहती है। वहीं इन लोगों के जीवन में सुख-सुविधाएं भी बहुत होती हैं। हालांकि उतार-चढ़ाव तो हर राशि के जातक की जिंदगी में होते हैं और ऐसा होता है बाकी ग्रहों की स्थिति की वजह से। ऐसे में इन लोगोंं को अपने राशि अनुकूल रत्न पहनना चाहिए।

2/7

ऐसे होते हैं तुला राशि वाले

तुला राशि वाले जातकों को घूमने-फिरने का खूब शौक होता है। बेहद ही कम उम्र में ये करियर में ग्रोथ हासिल कर लेते हैं। जिंदगी में प्यार की कोई कमी नहीं होती है और सुख-सुविधा वाले जीवन के लिए ये लोग काफी मेहनत भी करते हैं।

3/7

खाते हैं खूब धोखा

तुला राशि वाले जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं। हालांकि ये सामने वालों को ये इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। इमोशनल होने की वजह से ही तुला राशि वाले कई बार धोखा भी खाते हैं। भावनात्मक रूप से ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। कई बार यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।

4/7

इस चीज से होती है परेशानी

तुला राशि वाले जातक दिमाग और दिल में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इस वजह से उनकी जिंदगी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये लोग परफेक्शन के पीछे बहुत भागते हैं और इसी वजह से काफी परेशान रहते हैं।

5/7

तुला राशि वालों के लिए लकी रत्न

रत्न शास्त्र के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए लकी रत्न हीरा है। किसी भी वजह से अगर कुंडली में शुक्र ग्रह प्रभावित दिखे तो तुला राशि वालों को हीरा जरूर धारण करना चाहिए।

6/7

हीरे से मिलते हैं ये फायदे

हीरा धारण करने से कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो ये रिश्तों में बैलेंस लेकर आता है। साथ ही इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ता है। तीसरा फायदा ये है कि इसे पहनने से सोच में क्लैरिटी आती है और इस वजह से कोई भी फैसला आसानी से लिया जा सकता है।

7/7

जिंदगी बना देता है हीरा

हीरे को धारण करने से ओवरथिकिंग भी कम होती है। साथ ही शुक्र मजबूत होते ही पैसों का लाभ होने लगता है। धन संबंधी सारी दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं।

