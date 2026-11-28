बुरी नजर उतारने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। कई बार अचानक से मन बैचेन होता है और भी बिना वजह। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक से चीजें बिगड़ने लगती हैं। ऐसे में लोग बुरी नजर उतारने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। कोई कपूर और सरसों जलाकर बुरी नजर हटाता है। तो वहीं कुछ लोग कपूर के साथ लौंग भी जलाते हैं। लौंग को जलाने वाला उपाय पावरफुल माना जाता है। तो चलिए इसका सही नियम जानते हैं और साथ में जानेंगे कि आखिर राहु-केतु से इसका क्या संबंध है?
नियम के हिसाब से नजर उतारने के लिए हमेशा सही और अच्छी क्वालिटी का ही लौंग लें। टूटे हुए लौंग का इस्तेमाल इसमें ना करें। आप 2, 5 या फिर 7 लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं। नजर उतारने के लिए मिट्टी का बड़ा दीया ले सकते हैं।
आपको जिस भी व्यक्ति की नजर उतारनी है उसे सामने बिठा दें। अब दाहिने हाथ में लौंग को लें और सिर से पैर तक उसे 7 बार घुमा दें। माना जाता है कि इससे बुरी नजर का प्रभाव दूर होता है।
लौंग को मिट्टी के बड़े दीए में रख दें और साथ में कपूर भी रखें। अब किसी खुली जगह में इसे जला दें। जलती हुई लौंग को छूने की कोशिश ना करें। ध्यान रखें कि ये सुरक्षित जगह पर ही रखा हो और इसके आसपास छोटे बच्चे ना हो।
कुछ मान्यताओं में लौंग का जलते वक्त ज्यादा चटकना या फिर धुआं निलकने को नजर के असर से रूप में ही देखा जाता है। जब लौंग पूरी तरह से जल जाएं तो इसे घर से कहीं दूर डाल दें।
नजर उतारने के लिए सबसे सही समय सूर्यास्त के बाद वाला समय है। सोने से पहले भी ये उपाय किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि नजर उतारते और उतरवाते समय मन को शांत रखें।
माना जाता है कि लौंग पावरफुल तरीके से नेगेटिविटी को दूर करता है। माना जाता है कि इससे नजर दोष और राहु-केतु की अशुभ स्थिति से जुड़ी दिक्कतें भी दूर होती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।