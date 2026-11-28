लौंग से उतारें बुरी नजर

बुरी नजर उतारने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। कई बार अचानक से मन बैचेन होता है और भी बिना वजह। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक से चीजें बिगड़ने लगती हैं। ऐसे में लोग बुरी नजर उतारने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। कोई कपूर और सरसों जलाकर बुरी नजर हटाता है। तो वहीं कुछ लोग कपूर के साथ लौंग भी जलाते हैं। लौंग को जलाने वाला उपाय पावरफुल माना जाता है। तो चलिए इसका सही नियम जानते हैं और साथ में जानेंगे कि आखिर राहु-केतु से इसका क्या संबंध है?