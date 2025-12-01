सर्दियों में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं? जानिए स्नान कराने से लेकर सेवा के नियम

ठंड में लड्डू गोपाल को प्रिय भोग

सर्दियों में लड्डू गोपाल को उन चीजों का भोग लगाया जाता है, जो शरीर को गर्म करते हैं। केसर-हल्दी वाला गर्म दूध, पंजीरी, तिल-गुड़ के लड्डू, गोंद के लड्डू, मूंग दाल हलवा, मौसमी साग आदि का भोग लगाएं। हर भोग में 5-7 तुलसी पत्र जरूर डालें। लड्डू गोपाल तुलसी के साथ ही भोग ग्रहण करते हैं।