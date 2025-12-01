सर्दियों में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं? जानिए स्नान कराने से लेकर सेवा के नियम

सर्दियों में लड्डू गोपाल को उन चीजों का भोग लगाया जाता है, जो शरीर को गर्म करते हैं। केसर-हल्दी वाला गर्म दूध, पंजीरी, तिल-गुड़ के लड्डू, गोंद के लड्डू, मूंग दाल हलवा, मौसमी साग आदि का भोग लगाएं। हर भोग में 5-7 तुलसी पत्र जरूर डालें। लड्डू गोपाल तुलसी के साथ ही भोग ग्रहण करते हैं।
'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर॥' इस मंत्र का अर्थ है कि हे गोविन्द! यह सब आपका ही है, मैं आपको समर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार करें। इस मंत्र को बोलकर भोग लगाने से कन्हैया तुरंत स्वीकार करते हैं।
सर्दियों में लड्डू गोपाल को सिर्फ गुनगुना पानी से स्नान कराएं। पानी को सुगंधित करने के लिए इसमें गुलाबजल या केवड़ा डालें। इस मौसम में लड्डू गोपाल को पूरा स्नान कराने के बजाय केवल हल्का अभिषेक कराएं। स्नान के तुरंत बाद मुलायम कपड़े से पोंछें और दीपक के पास 1-2 मिनट गर्माहट दें।
सर्दियों में लड्डू गोपाल को ठंड से बचाने के लिए लाल, पीला या केसरी रंग का नरम ऊनी पोशाक पहनाएं। इसके साथ ही ऊनी मोजे, टोपी, मुलायम शॉल या कंबल और गरम आसन भी रखें। रात को लड्डू गोपाल को सुलाते समय छोटा रजाई ओढ़ाएं।
रात में लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मिश्री-इलायची का पान चढ़ाएं। इसके बाद जाई ओढ़ाएं। उन्हें गर्माहट देने के लिए छोटा घी का दीपक जलाकर रखें। साथ ही बांसुरी या माखन-मिश्री की छोटी प्लेट पास में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया रात भर घर की रक्षा करते हैं।
सुबह सबसे पहले लड्डू गोपाल को प्रणाम करें। शाम को तुलसी के सामने दीप जलाएं। घर में कभी झूठ ना बोलें। भोग लगाते समय तुलसी दल का इस्तेमाल जरूर करें। हर गुरुवार को पीले चीजों का दान करें।
जितना प्रेम से लड्डू गोपाल की सर्दियों की सेवा करेंगे, उतना ही कन्हैया घर में सुख-शांति और बरकत बरसाएंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।