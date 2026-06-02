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Laddu Gopal Bhog Niyam: लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं इन 7 प्रिय चीजों का भोग, प्रसन्न होंगे कान्हा बरसेगी असीम कृपा

लड्डू गोपाल घर में बाल स्वरूप में विराजमान होने पर पूरे परिवार को एक अनोखी खुशी और सुरक्षा का एहसास देते हैं। छोटे कान्हा की सेवा करना ना सिर्फ भक्ति है, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और शांति बनाए रखने का सुंदर माध्यम भी है।

Navaneet RathaurJun 02, 2026 08:07 pm IST
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लड्डू गोपाल

भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। मान्यता है कि लड्डू गोपाल को स्नेह और श्रद्धा से भोग लगाने पर उनके आशीर्वाद से जीवन की छोटी-बड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं।

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लड्डू गोपाल की पूजा और भोग

लड्डू गोपाल की पूजा बालकृष्ण के रूप में की जाती है, इसलिए उन्हें जो चीजें बच्चे को पसंद होती हैं, वही उनके लिए सबसे प्रिय होती हैं। सच्चे मन से लगाया गया भोग ना सिर्फ भगवान को प्रसन्न करता है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। नियमित भोग लगाने से बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में मधुरता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

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माखन-मिश्री का दिव्य भोग

भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल को शुद्ध माखन और मिश्री का भोग लगाने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह भोग लगाते समय मन में बालकृष्ण की लीला का स्मरण करें। ऐसा करने से भक्तों की छोटी-बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

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खीर और रबड़ी का प्रेमपूर्ण भोग

कान्हा जी को दूध से बनी चीजें बेहद पसंद हैं। किसी भी शुभ अवसर पर उन्हें खीर या रबड़ी का भोग लगाएं। यह भोग लगाने से घर में बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने लगते हैं। खीर या रबड़ी अर्पित करते समय प्रेमपूर्वक गणेश अथर्वशीर्ष या कृष्ण मंत्रों का जाप करें।

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अलग-अलग मिठाइयों का भोग

लड्डू गोपाल को पेड़ा, बेसन के लड्डू और मखाने के लड्डू अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन मिठाइयों का भोग लगाने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और घर का माहौल प्रसन्न रहता है। भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी दल चढ़ाने से उनकी कृपा और बढ़ जाती है।

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पंजीरी और पंचामृत का विशेष भोग

पंजीरी लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। इसे गेहूं के आटे, घी और गुड़ से बनाकर अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसी प्रकार पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) का भोग लगाने से मानसिक शांति मिलती है और भक्त के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। पूजा के बाद यह प्रसाद पूरे परिवार को बांटना चाहिए।

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ताजा दूध और मालपुआ का भोग

श्रीकृष्ण का गौमाता और दूध से गहरा संबंध है। इसलिए उन्हें ताजा दूध अर्पित करना बेहद शुभ होता है। साथ ही मीठे मालपुए का भोग लगाने से कान्हा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मालपुआ अर्पित करने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

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भोग लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय सबसे जरूरी है सच्चा प्रेम और श्रद्धा। भोग हमेशा ताजा और साफ-सुथरा होना चाहिए। पूजा के दौरान मन को पूरी तरह शांत रखें । भोग अर्पित करने के बाद उन्हें झूला झुलाएं, लोरी गाएं या बाल लीला का स्मरण करें। इससे गणेश जी और भी अधिक प्रसन्न होते हैं।

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लड्डू गोपाल की सेवा

लड्डू गोपाल की सेवा ना सिर्फ भक्ति है, बल्कि घर में सकारात्मकता और खुशहाली लाने का सुंदर तरीका भी है। इन 7 प्रिय भोगों को नियमित रूप से अर्पित करने से कान्हा की असीम कृपा बरसती है और जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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