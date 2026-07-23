Gemstone: बिना कुंडली दिखाए पुखराज समेत ना पहनें ये 4 रत्न, जिंदगी में आएंगी परेशानियां

बिना सलाह ना पहनें ये रत्न

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार सभी रत्न किसी ना किसी ग्रह से संबंधित हैं। ऐसे में बिना कुंडली दिखाएं ही रत्न पहन लेना सही नहीं है। कुछ रत्न इतने पावरफुल है कि वो फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इन्हें सोच-समझकर ही धारण करना चाहिए। जानिए ऐसे ही 4 रत्नों के बारे में।