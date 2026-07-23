Gemstone: बिना कुंडली दिखाए पुखराज समेत ना पहनें ये 4 रत्न, जिंदगी में आएंगी परेशानियां

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार सभी रत्न किसी ना किसी ग्रह से संबंधित हैं। ऐसे में बिना कुंडली दिखाएं ही रत्न पहन लेना सही नहीं है। कुछ रत्न इतने पावरफुल है कि वो फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इन्हें सोच-समझकर ही धारण करना चाहिए। जानिए ऐसे ही 4 रत्नों के बारे में।
नीलम को शनि ग्रह से संबंधित सबसे पावरफुल रत्न माना जाता है। मान्यता है कि अगर ये आपकी कुंडली के अनुकूल नहीं होगी तो जिंदगी में परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ने ही लगेंगी। इसी वजह से नीलम बिना सलाह के पहनने से बचना चाहिए।
पुखराज गुरु यानी जूपिटर से संबंधित है। इसकी गिनती सबसे पावरफुल रत्नों में से होती है। पुखराज नौकरी और रिश्तों को स्मूद बनाता है और इनसे जुड़ी दिक्कतों और देरी को दूर करता है। हालांकि बिना सलाह ही इसे पहनना सही नहीं है।
माणिक सूर्य ग्रह से संबंधित रत्न माना जाता है। अगर आपकी कुंडली इस रत्न के फेवर में ना हो तो नहीं पहनना चाहिए। गलत तरीके पहनने पर ये रत्न कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बजाय अहंकार को बढ़ा देगा। साथ ही जिंदगी में कई चुनौतियां भी आएंगी। ऐसे में इसे बिना सलाह के धारण करने से बचना चाहिए।
रत्नशास्त्र के अनुसार इस रत्न का संबंध मंगल ग्रह से है। कुंडली दिखाए बिना इसे भी पहनना सही नहीं है। मंगल उग्र ग्रहों में से एक है। ऐसे में मूंगा को बिना सलाह पहनने से दिक्कतें आ सकती हैं।
तमाम लोग एक साथ कई रत्न पहन लेते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है लेकिन इसे बिना ज्योतिषी के सलाह के नहीं धारण करना चाहिए। कुछ रत्न साथ में खरतनाक कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। ऐसे में कुंडली दिखाकर ही कोई भी रत्न पहनें।
किसी भी रत्न को पहनने से पहले सही दिन, उंगली, दिन, मंत्र और धातु का चयन करना जरूरी है। मान्यता है कि सही नियम से पहने गए रत्न ज्यादा असरदार होते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।