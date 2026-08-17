Vastu: क्या 3 बर्नर वाला गैस स्टोव रखना चाहिए? कर्ज से बचने के लिए इस दिशा में रखें गैस चूल्हा

क्या 3 बर्नर वाला गैस स्टोव रखना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, आप किचन में किसी भी संख्या में गैस स्टोव रख सकते हैं। गैस चूल्हे में 2, 3 या 4 बर्नर हो, इससे घर के वास्तु पर कोई असर नहीं पड़ता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।