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Vastu: क्या 3 बर्नर वाला गैस स्टोव रखना चाहिए? कर्ज से बचने के लिए इस दिशा में रखें गैस चूल्हा

kitchen vastu tips for kitchen burner: क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि किचन में कितने बर्नर वाला चूल्हा रखना चाहिए? या 3 बर्नर वाला स्टोव रखना अशुभ तो नहीं होगा? जानें वास्तु अनुसार, किचन में गैस स्टोव कहां और कैसी रखनी चाहिए। 

Shrishti ChaubeyAug 17, 2026 04:44 am IST
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किचन स्टोव वास्तु टिप्स

क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि किचन में कितने बर्नर वाला चूल्हा रखना चाहिए? या क्या 3 बर्नर वाला स्टोव रखना अशुभ तो नहीं होगा? वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन स्टोव को लेकर कई नियम बताएं गए हैं। वास्तु अनुसार, किचन में गैस स्टोव रखने से

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किचन में चूल्हा कहां रखें?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमेशा किचन में दक्षिण-पूर्व यानी अग्नि कोण दिशा में ही रखना शुभ माना जाता है। यह दिशा अग्नि की दिशा मानी जाती है। इससे घर की समृद्धि बनी रहती है।

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किस दिशा में न रखें गैस स्टोव?

किचन में गैस स्टोव उत्तर की दिशा में नहीं रखनी चाहिए। ईशान कोण में भी चूल्हा नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिशा पानी रखने के लिए उत्तम मानी जाती है।

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किस बात का ध्यान रखें?

किचन की एनर्जी डिस्टर्ब न हो इसलिए एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किचन में पानी और अग्नि के बीच दूरी होना बहुत जरूरी है। कभी भी किचन में पानी का सिंक और गैस स्टोव आस- पास या अगल- बगल नहीं रखना चाहिए।

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खाना बनाते समय आपका मुख&nbsp;

वास्तु के अनुसार, किचन में खाना बनाते वक्त व्यक्ति का मुख पूर्व की दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।

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क्या 3 बर्नर वाला गैस स्टोव रखना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, आप किचन में किसी भी संख्या में गैस स्टोव रख सकते हैं। गैस चूल्हे में 2, 3 या 4 बर्नर हो, इससे घर के वास्तु पर कोई असर नहीं पड़ता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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