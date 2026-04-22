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Vastu Tips: लौंग और किचन में मौजूद इन 2 चीजों से भगाएं घर की नेगेटिविटी, मिनटों में दूर होगी बुरी से बुरी नजर

अगर आपको घर में नेगेटिविटी ज्यादा महसूस हो रही है तो किचन में मौजूद तीन आम चीजों से ही आप राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं नेगेटिविटी भगाने के लिए वास्तु के कुछ आसान उपाय को-

Garima SinghApr 22, 2026 05:33 pm IST
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किचन में मौजूद है वास्तु के 3 हीरो

कई बार ऐसा होता है ना कि बिना बात के ही घर में भारीपन सा महसूस होता है। या फिर ऐसा होता है कि किसी-किसी दिन अजीब सा चिड़चि़ड़ापन सा होता है। ऐसा अक्सर घर में मौजूद नेगेटिविटी के चलते होता है। अगर समय-समय पर घर की नजर उतार ली जाए या फिर कुछ उपाय कर लिए जाए तो इन चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है। आप किचन में ही मौजूद तीन चीजों से घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में-

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सेंधा नमक सोख लेगा नेगेटिविटी

वास्तु के अनुसार सेंधा नमक सबसे पावरफुल होता है जब बात आती है नेगेटिविटी को दूर करने की। इसे काफी असरदार माना जाता है। अगर घर में नेगेटिविटी ज्यादा महसूस हो तो कोने में कहीं पर कांच की कटोरी में सेंधा नमक रख दें। कोशिश करें कि इसे हर 12-15 दिन में बदल दिया जाएगा। ये घर की नेगेटिविटी को काफी हद तक कम करेगा।

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हल्दी से पॉजिटिव होगा घर का माहौल

वास्तु के हिसाब से किचन में मौजूद हल्दी आपके घर की नेगेटिविटी को आसानी से दूर कर सकता है। आम तौर पर लोग शाम के वक्त घरों में दीया जलाते हैं। इस बस इस दौरान दीए में थोड़ी सी हल्दी मिला दें। ऐसे करने से घर में पॉजिटिविटी आएगी। वहीं हल्दी से अगर मेनडोर पर स्वास्तिक का निशान बना दिया जाए तो यहां से घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन आसानी से हो जाएगा।

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लौंग दूर करेगा बुरी नजर

शाम के समय अगर आप घर में कपूर के साथ थोड़ा सा लौंग जला देंगे तो इससे घर की सारी नेगेटिविटी कुछ ही देर में छूमंतर हो जाती है। इसके लिए आप एक मिट्टी के दीए या फिर किसी भी धूपदानी में कपूर के साथ 2 लौंग ले लें। इसे जलाकर इसका धुंआ घर के हर कोने में दिखा दें। वास्तु के अनुसार इस उपाय से घर का माहौल भी फ्रेश होगा और साथ में पॉजिटिविटी भी आएगी। इस उपाय से बुरी नजर भी आसानी से दूर हो जाती है।

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किचन से जुड़ी वास्तु की गलतियां

वास्तु के अनुसार अगर किचन को ही ठीक से रख लिया तो घर की आधी नेगेटिविटी तो यही से गायब हो जाएगी। अक्सर ऐसा कई घरों में होता है कि रात में गंदे बर्तन सिंक में ही छोड़ दिए जाते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। वास्तु के नियम के हिसाब से ये चीज घर में नेगेटिविटी लाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि सोने से पहले ही गंदे बर्तन साफ कर लिए जाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि किचन में नमक और हल्की का डब्बा कभी भी खाली ना होने दें। माना जाता है कि ऐसे खाली डब्बे घर में बरकत को नहीं आने देते हैं।

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किचन को साफ-सुथरा रखने से सुधरेगा वास्तु

वास्तु के हिसाब से किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए। किचन ही नहीं जबकि घर का कोई भी कोना साफ होता है तो वहां पर मन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। साफ-सफाई के जरिए समय-समय पर खराब एनर्जी भी घर से दूर जाती है। इसी के साथ नमक, लौंग और फिटकरी वाले उपाय माहौल को और भी पॉजिटिव बना सकते हैं। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि अगर किचन सही है तो इसका असर पूरे घर पर दिखता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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