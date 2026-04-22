Vastu Tips: लौंग और किचन में मौजूद इन 2 चीजों से भगाएं घर की नेगेटिविटी, मिनटों में दूर होगी बुरी से बुरी नजर

किचन को साफ-सुथरा रखने से सुधरेगा वास्तु

वास्तु के हिसाब से किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए। किचन ही नहीं जबकि घर का कोई भी कोना साफ होता है तो वहां पर मन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। साफ-सफाई के जरिए समय-समय पर खराब एनर्जी भी घर से दूर जाती है। इसी के साथ नमक, लौंग और फिटकरी वाले उपाय माहौल को और भी पॉजिटिव बना सकते हैं। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि अगर किचन सही है तो इसका असर पूरे घर पर दिखता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)