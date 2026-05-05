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Vastu Tips: पैसों की तंगी बढ़ाती हैं किचन की ये 6 गलतियां, 5वीं गलती हर घर में है आम

Kicthen Mistakes Vastu: किचन में हो रही 6 आम गलतियां आपके घर की बरकत और पैसों की स्थिति पर असर डाल सकती हैं। जानें कौन-सी आदतें तुरंत ही बदल लेनी चाहिए ताकि नुकसान ज्यादा ना हो।

Garima SinghMay 05, 2026 12:00 pm IST
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किचन से हो सकती है बरकत

वास्तु शास्त्र में किचन एक ऐसी जगह मानी गई है जो बरकत बढ़ा भी सकती है और पैसों की तंगी भी ला सकती है। वास्तु शास्त्र की नजर में किचन ही ऐसी जगह है जिसे घर की ऊर्जा और बरकत का केंद्र माना जाता है। यहां से जुड़ी छोटी-छोटी आदतें भी घर के माहौल से लेकर आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालती हैं। ऐसे में किचन से जुड़े वास्तु नियमों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए उन गलतियों को एक बार जान लेते हैं तो आमतौर पर लोग जाने-अनजाने में कर लेते हैं।

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डिब्बों को ऐसा ना रखें

किचन में डिब्बों को लेकर भी वास्तु से जुड़े कुछ नियम हैं। अगर आप यहां पर खाली डब्बों को रखते हैं तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। खाली डब्बे कमी की भावना बनाते हैं। ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि किचन में बिना वजह ऐसे डिब्बें ना जो खाली पड़े हो।

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सिंक में ना छोड़ें बर्तन

वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी रात के समय सिंक में बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। कई लोग अक्सर रात के समय में सिंक में ये सोचकर बर्तन छोड़ देते हैं कि कल सुबह सफाई कर लेंगे। हालांकि ये आदत ना सिर्फ किचन की गंदगी बढ़ाती है बल्कि घर का वास्तु भी खराब करती है। वास्तु के अनुसार ये आदत घर में बरकत को रोकती है।

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चूल्हे को गंदा छोड़ देना

खाना बनाने के बाद चूल्हे को साफ करने की आदत डालें। ये किचन का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर यही पर गंदगी होगी तो इसे वास्तु शास्त्र में बरकत में कमी के रूप में देखा जाता है। आम तौर पर लोग यहां पर तेल-मसाले के दाग छोड़ देते हैं।

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नल से पानी का बार-बाप टपकना

अमूनन ऐसा देखा गया है कि अगर नल से पानी टपके तो कई लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये चीज किचन में हो रही है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ऐसे ही पानी की तरह धीरे-धीरे हाथ से निकल सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये शुभ संकेत नहीं है कि नल से पानी बार-बार टपक रहा है।

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किचन में तवे को उल्टा रखना

ये गलती आमतौर पर 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग करते हैं। लोग तवे को धोने के बाद उसे उल्टा रख देते हैं ताकि वो जल्दी सुख जाए। ऐसे में तवा इस्तेमाल होने तक ऐसे ही रखा रह जाता है। वास्तु शास्त्र में उल्टे तवे को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। इससे धन की हानि होती है और पैसों से जुडा हर एक काम अटकता है। वहीं शास्त्र में उल्टे तवे को राहु से भी जोड़कर देखा जाता है। इसकी वजह से जिंदगी में अचानक ही कोई खर्चा आने की संभावना बढ़ जाती है।

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किचन में दवाइयां रखना

अगर आप किचन में दवाइयां रखते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये बरकत तो रोकता ही है। साथ ही इसकी वजह से घर के लोग भी अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में किचन में भूलकर भी दवाइयों को नहीं रखना चाहिए।

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किचन से जुड़ी काम की बात

अब आप इन गलतियों को समझ चुके हैं। ऐसे में किचन को हमेशा साफ रखें ताकि नुकसान ना हो। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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