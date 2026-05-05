Vastu Tips: पैसों की तंगी बढ़ाती हैं किचन की ये 6 गलतियां, 5वीं गलती हर घर में है आम

किचन में तवे को उल्टा रखना

ये गलती आमतौर पर 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग करते हैं। लोग तवे को धोने के बाद उसे उल्टा रख देते हैं ताकि वो जल्दी सुख जाए। ऐसे में तवा इस्तेमाल होने तक ऐसे ही रखा रह जाता है। वास्तु शास्त्र में उल्टे तवे को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। इससे धन की हानि होती है और पैसों से जुडा हर एक काम अटकता है। वहीं शास्त्र में उल्टे तवे को राहु से भी जोड़कर देखा जाता है। इसकी वजह से जिंदगी में अचानक ही कोई खर्चा आने की संभावना बढ़ जाती है।