आसन का गुप्त दान

मान्यता है कि मंदिर में आसन का गुप्त दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप आसन गुप्त दान में देते हैं तो इससे मंदिर आने वाले लोगों को पूजा-पाठ करने और वहां श्रद्धा भाव से बैठने में आसानी होगी। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि दान किए आसन पर कहीं पर भी आपके नाम का स्टिकर वगैरह ना हो। मान्यता है कि इससे पूजा का फल आसन दान देने वाले को भी मिलता है। साथ ही इससे जिंदगी में सुख-समृद्धि आती है।