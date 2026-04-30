खाटू श्याम जा रहे हैं? वापसी में साथ जरूर लाएं ये 5 चीजें, ये है बाबा का असली आशीर्वाद

बाबा खाटू श्याम जी का दरबार ऐसी जगह है जहां जाते ही मन शांत हो जाता है। दरबार में अलग सी शांति का एहसास होता है। मान्यता है कि यहां पर जो कोई सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो उसकी हर कामना पूरी होती है। अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वहां से आपको खाली हाथ नहीं लौटना है। वहां से कुछ खास चीजों को घर लाना काफी शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बाबा खाटू श्याम के यहां से किन 5 चीजों को घर लाना नहीं भूलना चाहिए।
खाटू श्याम मंदिर के पास बने श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड का जल घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है । अगर आप ले आएंगे तो घर की सुख-शांति बनी रहेगी। साथ ही आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल विशेष पूजा और अवसरों पर किया जा सकता है।
धार्मिक और वास्तु रुप से मोर पंख बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी खाटू श्याम जाएं तो इसे घर जरूर लाएंय़ इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। साथ ही इसकी मौजूदगी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसे घर के मंदिर या किसी भी साफ जगह पर रख सकते हैं।
अगर आप खाटू श्याम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां से श्याम बाबा का झंडा जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि ये काफी पावरफुल होता है। इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। इस झंडे को घर की छत से लगाने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और बाबा की कृपा भी हर किसी पर बनी रहेगी। साथ ही इससे नकारात्मक शक्तियां भी दूर होंगी। ऐसे में खाटू श्याम से लौटते वक्त इस झंडे को जरूर साथ लाना चाहिए।
खाटू श्याम जी को इत्र अर्पित करने की परंपरा काफी पुरानी है। वहां से आते वक्त घर पर इत्र जरूर लाना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि मंदिर में दो इत्र लेकर जाए। एक को अर्पित करें और वहां से दूसरा इत्र ले घर ले आएं। इससे बाबा श्याम का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। इसे पूजा घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसे पर्सनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है।
खाटू श्याम जी का मिश्री और खजूर का प्रसाद काफी खास माना जाता है। इसे बाबा की कृपा के रूप में देखा जाता है। इसे घर लेकर आएं। खुद भी खाएं और दूसरों को भी दें। माना जाता है कि इस प्रसाद को खाने से जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही इससे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है।