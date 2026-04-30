खाटू श्याम जा रहे हैं? वापसी में साथ जरूर लाएं ये 5 चीजें, ये है बाबा का असली आशीर्वाद

खाटू श्याम से जरूर लाएं ये 5 चीजें

बाबा खाटू श्याम जी का दरबार ऐसी जगह है जहां जाते ही मन शांत हो जाता है। दरबार में अलग सी शांति का एहसास होता है। मान्यता है कि यहां पर जो कोई सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो उसकी हर कामना पूरी होती है। अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वहां से आपको खाली हाथ नहीं लौटना है। वहां से कुछ खास चीजों को घर लाना काफी शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बाबा खाटू श्याम के यहां से किन 5 चीजों को घर लाना नहीं भूलना चाहिए।